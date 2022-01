Hoitoalan korotuksista puhuttaessa ei voida sivuuttaa julkisen talouden kestokykyä. Palkankorotusten ohella tarvitaan muitakin toimia.

Aluevaalien yhteydessä on puhuttu paljon hoitajien palkoista ja siitä, tulisiko niitä korottaa vai ei. Aihe on tärkeä, mutta työmarkkinakysymykset kuuluvat työmarkkinaosapuolten tehtäviin, eivät poliitikoille. Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus sisältyy kunta-alan neuvotteluihin, joita käydään parhaillaan kireän koronavirustilanteen keskellä.

Laadukkaat julkiset palvelut, kuten koulutus ja varhaiskasvatus sekä sosiaali- ja terveydenhoito, ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö tekee äärimmäisen tärkeää työtä. Pandemian aikana työ on ollut entistäkin haastavampaa, ja huoli ammattilaisten jaksamisesta on perusteltu ja yhteinen. Kuntien henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut.

Kunta-alan ja tulevien hyvinvointialueiden palkat maksetaan yhteisistä varoista, eikä korotuksista puhuttaessa voida sivuuttaa julkisen talouden kestokykyä. Viime kädessä hyvinvointivaltion perusta on sen rahoituspohja. On siis kysyttävä, miten pidämme hyvinvointivaltiota yllä kestävästi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä on noin 177 000 työntekijää. Vuonna 2020 tämän sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden keskimääräinen kokonaisansio oli 3 093 euroa kuukaudessa. Jos palkkoihin tulisi sadan euron korotus, tarkoittaisi se 3,9 prosentin lisäystä. Julkiseen talouteen tuollainen korotus toisi yli 330 miljoonan euron menoerän.

Jos korotus olisi 200 euroa työntekijää kohden, se tarkoittaisi 7,8 prosentin palkankorotusta ja maksaisi yli 660 miljoonaa euroa. Ja 300 euron korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan merkitsisi, että palkankorotusprosentti olisi 11,7 prosenttia ja kustannusvaikutus lähes miljardi euroa.

Palkankorotusten yleinen linja näyttää olevan muodostumassa noin kahden prosentin tasolle. Toisin sanoen jo sadan euron korotus sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimukseen olisi melkein kaksinkertainen yleiseen linjaan verrattuna.

Työmarkkinaneuvottelujen toimintalogiikkaan kuuluu yleensä, että vastaavan tasoinen korotus tulee kaikkiin samojen neuvotteluiden piirissä oleviin sopimuksiin. On vaikea nähdä, että yksi sopimusala voisi yhteisesti sovitusti tehdä irtioton muista.

Kunta-alan sopimusten piirissä on noin 425 000 suomalaista palkansaajaa. Näin sadan euron korotuksen kustannusvaikutus onkin todellisuudessa melkein 800 miljoonaa euroa, 200 euron korotus yli 1,5 miljardia ja 300 euron korotus puolestaan veisi yhteisistä rahoista jo yli 2,3 miljardia.

Työnantajilla ei ole käytettävissä palkankorotuksiin ylimääräistä rahaa, ja palkankorotukset heijastuvat kuntaveroon nostopaineina. Jos kunta-alalla päädyttäisiin 300 euron korotuksiin, aiheuttaisi se yli kahden prosenttiyksikön nostopaineen kuntaveroon.

Vaikka enemmistö kansalaisista onkin sitä mieltä, että hoitoalan palkkoja tulee nostaa, vain vähemmistö on valmis kiristämään verotusta palkankorotusten takia. Toinen vaihtoehto korotusten rahoittamiseksi on julkisen velan kasvattaminen.

Julkisen talouden näkymät eivät ole näinä aikoina valoisat. Parhaallakin tahdolla on vaikea nähdä, että hyvinvointiyhteiskuntaa voisi kestävästi rakentaa loputtomilla veronkorotuksilla tai kasvattamalla velkataakkaa entisestään.

Palkankorotusten suuruus pitää yhdessä vastuullisesti määritellä sen mukaan, mihin julkisen talouden ja veronmaksajien rahkeet riittävät. Palkankorotusten lisäksi on keskusteltava myös muista tavoista vaikuttaa työhyvinvointiin ja motivaatioon.

Vanhenevan väestön ja kasvavien palvelutarpeiden Suomessa olisi esimerkiksi tehtävä nopeita koulutus- ja työvoimapoliittisia päätöksiä sekä jatkettava työolojen parantamista. Rahaa on käytettävä ensisijaisesti lisähenkilöstön palkkaamiseen.

Palkankorotukset ovat osa ratkaisua, mutta myös muita toimia tarvitaan, jotta työvoimaa riittää ja henkilöstö jaksaa tärkeässä ja kansallisesti arvokkaassa työssään.

Kirsi-Marja Lievonen ja Markku Jalonen

Lievonen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja. Jalonen on KT:n toimitusjohtaja.

