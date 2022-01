Sote-alalla toimivat sairaanhoitajat, lähihoitajat, koulupsykologit ja muut ammattilaiset ovat näiden asioiden parhaita asiantuntijoita.

En liene ainoa, jonka on vaikea päättää, ketä äänestää tulevissa hyvinvointialuevaaleissa. Vaaleissa on kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueilla. Johtavia poliitikkoja, ministereitä, puoluejohtajia ja kansanedustajia on näissä vaaleissa ehdokkaina. Vaalilistat ovat puolueiden listoja, samoin vaalilupaukset noudattavat puolueiden kantoja. Sote-ratkaisut ovat siis poliittisia, vai ovatko?

Miten eri hyvinvointialueiden kansalaisten yhdenvertaisuutta sote-asioissa lisää se, että poliittisesti valitut päättäjät erilaisilla kokoonpanoilla eri alueilla tekevät päätökset? Miksi oletetaan, että myös aluetasolla poliittiset arvot ovat tärkeimmät? Tämä ei lisää yhdenvertaisuutta eri alueiden kansalaisten välillä. Lisäksi johtavilla poliitikoilla, joilla ei ole käytännön kokemusta sote-alalta, on ollut vaikeuksia vastata vaalikeskusteluissa kysymykseen, mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, joilla nykytilannetta sote-asioissa saadaan parannettua sujuvammaksi, oikea-aikaiseksi ja saavutettavaksi kaikille väestöryhmille.

Sote-alalla toimivat sairaanhoitajat, lähihoitajat, koulupsykologit ja muut ammattilaiset ovat näiden asioiden parhaita asiantuntijoita. He ovat päivittäin tekemisissä sekä epäkohtien että apua tarvitsevien kansalaisten kanssa. He tietävät, mikä mättää, ja keinoja, joilla parantaa heidän työnsä nykytilannetta, kuten muidenkin alojen asiantuntijat omissa tehtävissään. Sote-alalla toimivien ammattilaisten panosta ei tule aliarvioida. Helsingin Sanomissa (13.1.) taloustieteen professori totesi muun muassa, että heillä on ”oma lehmä ojassa”. Heillä todella on oma lehmä ojassa, monessakin mielessä, ja juuri siksi näiden käytännön sote-ammattilaisten tulee olla vahvasti mukana sote-alan päätöksenteossa.

Sote-ammattilaisten määrä on pieni monien puolueiden listoilla, ja listoista on vaikea päätellä, että kyseessä ovat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimia koskevat vaalit. Poliitikot kyllä lupaavat ottaa sote-ammattilaisia mukaan päätöksentekoon. Herää kysymys, miksi emme aluevaaleissa suoraan äänestä näitä sote-ammattilaisia päättäjien joukkoon.

Eija Parmes

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.