Lääketiede kehittää koko ajan yhä tehokkaampia hoitoja, mutta kuinka paljon terveitä päiviä potilaalle pitää olla luvassa, jotta tämän hoitoon kannattaa sijoittaa esimerkiksi 100 000 euroa yhteiskunnan rahoja? Ja kuka hoitomme oikein hinnoittelee?

Joka kolmas suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään. Uusia tapauksia diagnosoidaan vuosittain noin 35 000. Lohdullista sinänsä, sairastumiset keskittyvät pitkälti yli 75-vuotiaille, kun ikääntyessä elimistön immunologinen vaste omien solujen virheille heikentyy. Alle 19-vuotiaita lapsia ja nuoria sairastuneiden joukossa on parisataa.

Maailmanlaajuisen Concord 3 -rekisteritutkimuksen mukaan syöpäpotilaiden elossaololuvut ovat Suomessa kirkkaasti kymmenen parhaan maan joukossa. Lähes 38 miljoonaa syöpätapausta kattaneessa tutkimuksessa erot eri maiden välillä olivat huomattavat. Kun Venäjällä rintasyöpäpotilaista oli viiden vuoden kuluttua diagnoosista elossa 70 prosenttia, oli vastaava luku Suomessa 89.

Huipputason tulokset eivät tule ilmaiseksi. Käytämme syöpähoitoihin vuodessa noin tuhat miljoonaa euroa yhteiskunnan varoja, ja hinta kasvaa koko ajan. Merkittävin syy tähän ovat yhä tehokkaammat hoidot: biotekniset täsmähoidot maksavat kuusinumeroisia summia. Yhteiset varat eivät riitä kaikkeen, mutta harva meistä mieltää olevansa niihin liian vanha tai huonokuntoinen.

Lääkevalmistajia on helppoa syyttää ahneudesta, mutta tehokkaiden hoitojen kehittäminen vaatii huippututkijoita, vie jopa vuosikymmeniä ja on sittenkin arpapeliä. The Economistin mukaan Nasdaqin biotekniikkaindeksin yrityksistä vuonna 2020 vain joka kuudes teki positiivista tulosta, viiden kuudesosan menettäessä yhteensä 33 miljardia dollaria.

Hoitojen jättikustannuksiin suhtaudutaan eri maissa eri tavoin. Esimerkiksi Britanniassa on jo vuosia käytetty ohjeellisia arvoja, joiden mukaan hoidot eivät ole kustannustehokkaita, jos ne maksavat yli 20 000–30 000 puntaa saavutettua tervettä elinvuotta kohden.

Suomessa kynnysarvoja ei ole asetettu, vaan harkinta on tapauskohtaisempaa. Esimerkiksi uusien kalliiden syöpälääkkeiden käytöstä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto tekee perusteelliset vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusarviot. Tämän jälkeen se antaa ehdollisen suosituksen edellyttäen, että merkittävästä hinnanalennuksesta päästään sopimukseen.

Syöpähoitojen hinta voi tuntua asiana etäiseltä, vähän kuin jokin sote taikka aluevaalit. Sunnuntaina valittavat valtuutetut päättävät kuitenkin hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveysmenoista – sisältäen muun muassa syöpäseulonnat ja -hoidot.

Kirjoittaja on HS:n hallintopäällikkö.