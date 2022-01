Etävastaanotto on potilaalle lähivastaanotto: lääkärin saa kotisohvalle omaan puhelimeen.

Mielipideosastolla on puhuttu etävastaanotoista (HS 13.1. ja 18.1.). Minulla on usean vuoden ja tuhansien terveyskeskuspotilaiden kokemus etävastaanotoista eri puolilla Suomea. Vastaanoton ydin on potilaan terveysongelman ratkaiseminen lääkärin lääketieteellistä osaamista hyödyntäen. Joskus tarvitaan läsnävastaanottoa, mutta ei aina.

Hoitosuhde syntyy tarvittaessa myös puhelimessa. Potilas on vahvemmassa asemassa keskustellessaan omassa ympäristössään, ilman vastaanottohuoneen ja valkoisen takin tuomaa hierarkiaa. Potilaan antamat tiedot oireistaan johtavat hyvin usein oikeaan diagnoosiin, jos lääkäri osaa kuunnella ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. Myös fyysisen tutkimisen voi osittain korvata potilaan itse antamilla tiedoilla. Etävastaanoton tukena pitää aina olla läsnävastaanotto, jos potilaan asiaa ei voi hoitaa etänä.

On organisaation ja ammattilaisten harha, että potilaat haluavat tulla terveysasemalle. Se on perinteisessä järjestelmässä usein ainoa tapa saada apua terveysongelmiin. Etävastaanotto on potilaalle lähivastaanotto: lääkärin saa kotisohvalle omaan puhelimeen. Pitkien välimatkojen Suomessa tämä on potilaalle usein huomattavasti helpompaa kuin terveyskeskukseen hakeutuminen.

Kirjoittajat väittivät (13.1.), että etähoito johtaisi tarpeettomiin laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin ja hoitovirheisiin. Selvitysten mukaan näiden tutkimusten kustannukset ovat pienentyneet niissä terveyskeskuksissa, joissa toimintatapoja on muutettu. Tarpeellisiin tutkimuksiin saa tietenkin lähetteen myös etävastaanotolta.

Hoitovirheiden määrä ei ole etähoidossa tavallista suurempi. Tilastojen perusteella kirjoittajien esittämää potilasvahinkojen määrän nousua ei ole nähtävissä, vaikka etähoito on viime vuosina yleistynyt, koronaepidemian vuoksi nopeastikin.

Terveyskeskuksiin on usein lähes mahdoton saada yhteyttä. Yhteydenottoon vastaa hoitaja, joka tekee hoidon tarpeen arvion. Joskus se johtaa siihen, ettei potilaalle tarjota terveysaseman palvelua. Joskus lääkärin vastaanottoa tarjotaan viikkojen päähän.

On hämmentävää, että tätä hoitajan arvion perusteella tapahtuvaa viikkojen jonotusta ei nähdä potilasturvallisuusongelmana, mutta väitetään, ettei lääkäri voi puhelimessa tehdä arviota potilaan tilanteesta ja tarjota ratkaisuja. Tarjoamalla osa palveluista etävastaanottoina jää enemmän aikaa myös terveysriskissä olevien tukemiseen ja pitkäaikaissairaiden lääketieteellisen tilannearvion ja hoitosuunnitelman tekemiseen.

Toimintatapojen muutoksella voidaan kaikille terveysasemalle yhteyttä ottaneille tarjota apua viiveettä, kuten Sotkamossa (HS 28.12.). Hoidon jatkuvuutta on myös parannettu. Sama ammattilainen on mahdollisuuksien mukaan jatkanut potilaan hoitoa etä- tai läsnävastaanotoilla. Etävastaanotot ovat mahdollistaneet lääkärivastaanottojen lisäämisen myös niillä paikkakunnilla, joihin on ollut vaikea saada lääkäriä.

Onnistunut etävastaanotto edellyttää lääkäriltä uudenlaisia taitoja. Kuten muussakin lääkärin työssä, kannattaa välttää sellaista, jota ei osaa, jotta potilaan hoito ei vaarannu. Yliopistojen tulisi reagoida toimintatapojen muutokseen tarjoamalla ammattilaisille koulutusta etävastaanoton pitämiseen.

Minerva Krohn

lääkäri, Helsinki

Savoa Partners oy

