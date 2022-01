Hyvinvointialueilla on osattava säilyttää arvokas ja kyseenalaistaa huono.

Tuttuni pääsi eläkkeelle omaishoitajan työstään runsaan yhdeksän­kymmenen vuoden iässä. Mummo oli onnellinen muutaman sadan euron palkasta, jonka hän sai päivystäessään 24/7 omaishoitajana.. Työn päätyttyä tuo sitkeä, hauras lady oli hyvin yksinäinen ja uupunut.

Rakkaiden ikäihmisten elämää seuratessani havainnoin myös kotona suoritettavan hoivatyön toimivuutta ja resursointia.

Työntekijöiden vaihtuvuus on kotikäynneillä suuri. Vanhukset perehdyttävät kotiarkeaan uudelleen ja uudelleen vieraan työntekijän yrittäessä ottaa asioita haltuun nopealla tahdilla. Ajoittain on ollut tilanteita, joissa hoitotiimin pätevin henkilö on ollut alle kaksikymmentävuotias työharjoittelija. Voin kuvitella, kuinka houkuttelevana työ näyttäytyy, kun harjoittelijan hartioille kasataan vastuuta enemmän kuin rahkeet riittävät.

Työn imu ja merkityksellisyys on yksi ohjaava tekijä, kun ihminen sitoutuu työsuhteeseen. Toinen motivoiva tekijä on oikeudenmukainen palkka. En voi ymmärtää hoiva-alan palkkakuoppaa. Elämme vuotta 2022, ja Suomessa työnantaja kehtaa käyttää nykyisiä ja alalle hakeutuvia hienoja ammattilaisia törkeällä tavalla hyväksi.

Toivottavasti sotea koskevassa päätöksenteossa osataan ajatella myös laatikon ulkopuolelta sekä säilyttää arvokas ja kyseenalaistaa huono. Kehitystyötä ja tiedettä ei saa unohtaa uudistuksessa.

Hyvinvointi tarkoittaa terveyden lisäksi elämän sisältöä, merkityksellisyyttä ja ihmisarvon tunnustamista. On eri asia jäädä yksin kuin olla yksin. Monet ennalta estävän ja varhaisen puuttumisen toimenpiteet on ajettu alas. Jaksammeko pohtia, mitkä syyt ovat johtaneet esimerkiksi mielenterveyden palvelujen kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaan? Paras kuuntelija ei aina löydy oman perheen sisältä, ja silloin on tärkeää saada apua oikealta taholta.

Voitaisiinko osa mielenterveyspalvelujen potilasjonossa odottavista asiakkaista kutsua toisenlaisten sisältöjen pariin? Perustarpeiden tyydyttäminen, kuulluksi tuleminen ja yhteisöllisyyden kokeminen tuottavat mielihyvää. Ilmaisu, liike, luovuus, tunteiden sanoittaminen ja vuorovaikutus ovat työkaluja itseen ja ulospäin.

Tarvitseeko ihminen aina välttämättä diagnoosia, lähetettä tai lääkereseptiä? Kenties uuden hyvinvointialueen päättäjät kutsuvat myös taiteen ja liikunnan asiantuntijoita yhteistyöhön. Matalan kynnyksen toiminta keventää esimerkiksi oppilashuollon tai erikoissairaanhoidon kuormaa.

Ensimmäistä kertaa äänestävä esikoiseni tutkii vaalikoneita miettien, ketä äänestäisi ja miksi. Äänestäminen on tärkeää, vaikka pandemia asettaakin tapahtumalle haasteita. Kyllä me osaamme pitää turvavälit. On ensiarvoisen tärkeää noutaa äänestämään myös ne, jotka tarvitsevat apua tai kyytiä. Välinpitämättömyyteen ei ole varaa.

”Näin on aina ennenkin tehty” -asenteen sijaan uusilta päättäjiltä tarvitaan nyt ratkaisukeskeisyyttä, kokonaisuuksien hallintaa ja avarakatseista empatiakykyä.

Virpi Rautsiala

Kuopio

