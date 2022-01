Kiinassa jokainen on rikkonut sääntöjä, sillä tänään tulkitaan eilisen säännöt uuteen uskoon

Epämääräiset ohjeet ovat mukavia, jos niitä saa venyttää niin kuin itse haluaa.

”Tämä on niin Kiinaa!” kiinalainen kaverini huudahti.

Eräs ulkomailta palannut mies oli kulkenut Shanghaissa kaupungilla niin sanotun rajoitusviikon aikana. Kahden viikon tiukkaa, yhdessä hotelli­huoneessa vietettyä maahan­tulo­karanteenia seuraa Shanghaissa tällainen itserajoitusviikko.

Miehellä todettiin myöhemmin testissä koronavirustartunta. Viranomaiset ilmoittivat rankaisevansa miestä, koska tämä oli rikkonut rajoitusviikon sääntöjä haahuilemalla kaupungilla.

Se oli kohtuutonta. Mies ei voinut millään tietää ennalta, mitkä viikon säännöt olivat.

Olimme kaverimme kanssa yrittäneet hartaasti selvittää noita sääntöjä aiemmin. Oli käynyt ilmi, että vaadittu ”ihmisjoukkojen välttely” tarkoittaa varmasti julkisten liikennevälineiden välttelyä, mutta muuten viranomaisetkaan eivät tienneet sallitun rajaa.

Meidän käskettiin kysyä hotellistamme tai korttelikomitealta tarkempia ohjeita. Yksi hotelli lukitsi rajoitusviikon vieraat huoneeseen, toinen mittasi asiakkaaltaan lämmön kaksi kertaa päivässä mutta antoi asiakkaan kulkea kaupungilla vapaasti.

Oli epäselvää, saako ravintoloissa käydä syömässä. Osa rajoitusviikkolaisista kävi, osa ei. Saako ajaa taksilla? Moni ajoi.

Nyt viranomaiset kertoivat miestä rangaistessaan, että säännöt ovat nämä – ja ovat kuulemma aina olleet: rajoitusviikolla ei saa lähteä ulos ollenkaan, edes koiraa ulkoiluttamaan tai kävelylle.

Kaikki hotellit määräsivät rajoitusviikkolaiset huoneisiinsa.

Todellakin, tämä on Kiinaa. Säännöt ovat usein niin epämääräisiä, että niitä voidaan tulkita monella tapaa. Ja sitten yhtäkkiä sanoa, että väärin tehty.

Viranomainen voi halutessaan narauttaa joka ikisen Kiinassa asuvan jostain menneisyyden rikkeestä.

Epämääräisissä säännöissä on hyvääkin. Isossa maassa ei ole pahitteeksi, jos paikallisviranomaisilla on mahdollisuus kehitellä juuri omiin oloihin sopiva sovellus. Se on ollut yksi Kiinan kasvun salaisuuksista.

Toinen kiinalainen sääntöjen ja päätösten ominaispiirre on vasta viime tingassa toimiminen. Niin asiat usein tai jopa useimmiten hoituvat.

Minun verotukseni piti kiristyä huomattavasti tammikuun 1. päivänä. Sain kuitenkin edellisenä päivänä eli 31.12. loppuiltapäivästä kuulla, että veromuutos siirtyykin kahdella vuodella.

Sääliksi kävi niitä ulkomaalaisia, jotka olivat veromuutoksen vuoksi jo ehtineet neuvotella työsopimuksensa uudestaan tai muuttaa pois Kiinasta.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien Aasian-kirjeenvaihtaja.