Laajasalossa jääkiekkoa voi pelata enää oikeasti yhdellä kentällä, Köökarin kentällä. Palloiluhallilla on puolikas kaukalo eikä isoa kenttää jäädytetä enää ollenkaan. Tilanne on erikoinen, koska pelkästään Kruunuvuorenrantaan on muuttanut yli viisituhatta asukasta ja heitä tulee joka vuosi lisää.

Kaukalo vietiin Köökarilta yli kymmenen vuotta sitten sivukenttästatuksen verukkeella, vaikka pelaajia riittää. Olisiko aika palauttaa kaukalo Laajasalon oikealle päänäyttämölle?

Eero Nuutinen

Helsinki

