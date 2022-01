Säilytetään epidemian jälkeenkin arvomaailma, jossa huomioidaan muut.

Osa yhteiskunnasta odottaa innoissaan, että koronavirus poistettaisiin yleisvaarallisten tartuntatautien listalta ja näin hyväksyttäisiin osaksi yhteiskuntaa ”yhtenä flunssana”.

Innon ymmärtää, sillä koronavirus on vaarantanut monen toimeentulon ja elinkeinon sekä aiheuttanut paljon muuta sosiaalista ja terveydellistä haittaa poukkoilevien rajoitusten vuoksi. Ei kannata kuitenkaan rynnätä niin innoissaan entiseen, että unohdamme nyt opitut hyvät tavat.

Vaikka koronavirustauti olisi jatkossa ”pelkkä flunssa”, voisimme oppia suhtautumaan myös flunssiin enemmän toisiamme huomioiden ja muuttaa tähän liittyvää arvopohjaa. Ennen epidemiaa olen istunut lukuisissa palavereissa, joissa on ollut paikalla flunssainen ja niiskuttava työelämän sankari, koska hiljaisesti on arvostettu sitä, että hommat hoidetaan vaikka kipeänä. Toki muilla paikalla olleilla on saattanut olla pieni harmitus siitä, että tämä kipeänä venyminen on seuraavaksi itsellä edessä. Säilytetään siis koronaepidemian jälkeenkin arvomaailma, jossa huomioidaan muut. Sairastetaan kipeänä eikä juosta tartuttamassa muita.

Toinen hyvä asia on epidemian seurauksena tapahtunut digitalisaatio ja hybridityön oppiminen suomalaisissa firmoissa. Siinä, missä ennen joku onneton etätoimistolla jäi väistämättä paitsioon palaverissa, kulttuuri on pakon edessä tasa-arvoistunut.

Tästä kannattaa pitää kiinni, koska meillä on tietyillä aloilla valtava osaajapula isoissa kaupungeissa, ja näin syntyy enemmän maantieteellistä tasa-arvoa sekä onnellisuutta. Ihmiset ovat saattaneet muuttaa koronatilanteen salliessa esimerkiksi kehyskuntiin tai jopa maalle.

On myös löytynyt uusia aloja, joille etäily sopii loistavasti. Esimerkiksi psykoterapiasta on uutisoitu, että etänä se on osin jopa parempaa ja mahdollistaa palveluiden paremman maantieteellisen saatavuuden. Tästä opista kannattaa pitää kiinni esimerkiksi sote-uudistuksessa.

Erika Vitikainen

johdon muutoskonsultti, Taskmill oy

