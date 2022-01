Tammikuun sininen maanantai on vuoden masentavin päivä – vai onko sittenkään?

Ihmisten onnellisuus on hyvin tasaista, vuodenajoista ja kuukausista riippumatta.

Tuntuuko elo tammi­kuussa ankealta? On märkää ja pimeää, uudet työprojektit lyövät päälle. Pandemia painaa, kaikki on kiinni ja kesään on pitkä aika.

Tammikuun masentavuuteen tarttui Britanniassa vuonna 2006 julkaistu ajatus sinisestä maanantaista. Psykologi Cliff Arnallin nimissä levisi tuolloin yhtälö, jossa haarukoitiin vuoden ankeinta päivää. Matemaattiselta näyttävään kaavaan laitettiin muuttujia, kuten lämpötila, etäisyys seuraavaan jouluun, luottokorttilaskujen suuruus ja uudenvuodenlupausten rikkomiset. Lopputulokseksi saatiin tammikuun kolmas maanantai, joka nimettiin siniseksi maanantaiksi.

Pandemiaa ei sentään osattu ennustaa.

Silti ajatus sinisestä maanantaista, joka siis tänä vuonna olisi ollut viikko sitten, on myös oudosti lohdullinen. Pahin on ohi, valoa kohti mennään.

Valitettavasti sininen maanantai laskukaavoineen on kauniisti sanottuna humpuukia. Laskelma ei ole peräisin tieteellisestä julkaisusta, vaan matkatoimiston tiedotteesta. Ilmeisesti se ei edes ollut Arnallin itsensä vaan mainostoimiston keksintö, jolle haettiin tieteellisen kuuloista uskottavuutta julkaisemalla se Cardiffin yliopistossa tuntiopettajana toimineen tohtorin nimissä.

Yliopisto sanoutui kaavasta nopeasti irti.

Laskelman heppoisuudesta huolimatta sininen maanantai pompahtelee edelleen esiin. Arnallin nimissä julkaistiin myös muita, samantyyppisiä kaavoja. Niissä haarukoitiin esimerkiksi vuoden parasta päivää, joka vastaavasti sijoittui heinäkuulle. Muut kaavat eivät kuitenkaan saaneet samanlaista huomiota.

Onko ajatuksessa tammikuun ankeudesta siis lainkaan perää? Eipä juuri, kertoo onnellisuutta tutkinut Tampereen yliopiston emeritusprofessori Markku Ojanen.

Hänen mukaansa ihmisten onnellisuus on mittauksesta toiseen hyvin tasaista, vuodenajoista ja kuukausista riippumatta.

Sää tosin saattaa hieman vaikuttaa, mutta senkin kohdalla näyttö on epäselvää.

Yhdessä tutkimuksessa laskettiin, että 25 asteen lämpötila olisi onnellisuuden kannalta optimi.

”Tässä on sitten se hassu puoli, että Suomi on listattu maailman onnellisimmaksi maaksi, vaikka meillä keskilämpötila jää kauas alle”, Ojanen sanoo.

Toisista tutkimuksista onkin saatu vihjettä, että onnellisinta elämä on nimenomaan hieman haastavissa sääolosuhteissa. Kuten Suomen tammikuussa.

