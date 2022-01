Sodanjälkeisen Suomen asiat pysyivät pinnalla Yhdysvalloissa.

Isäni Väinö Kosonen oli 1920-luvulla toimittajana amerikansuomalaisissa lehdissä ja virkailijana Suomen konsulaatissa New Yorkissa. Hän ystävystyi The New York Timesin Skandinavian osaston päällikön George Sjoblomin kanssa. Tämä piti huolen, että sodanjälkeisen Suomen asiat pysyivät pinnalla Yhdysvalloissa.

George Sjoblomin poika Paul Sjoblom toimi The New York Timesin kirjeenvaihtajana Helsingissä ja oli perheemme läheinen ystävä. Hän oli hengeltään suomalaisempi kuin silloiset suomalaiset ja varmisti, ettei tiedonkulku Pohjois-Amerikkaan ollut suomettunutta.

Paul Sjoblom kertoi jossain vaiheessa, että Yhdysvaltojen johtoelimet kokivat itäisen Euroopan valtioiden valumisen neuvostovallan piiriin omana epäonnistumisenaan. Suomi ei ollut vielä luisunut niin syvälle, ja sitä pidettiin tuolloin eräänlaisena viimeisenä pisarana. Tämä myöskin tiedostettiin Moskovassa.

Samoihin aikoihin Urho Kekkonen vasallimaisella käytöksellään taisi saada naapurimme kokemaan, että heillä oli tilanne tarpeeksi hyvin hanskassaan!

Itse koin noina vuosina osallistuneeni eräänlaiseen alitajuntaiseen yhteiseen näytelmään.

Erno Kosonen

eläkeläinen, 95 vuotta, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.