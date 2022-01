Emmanuel Macronilta ei ole löytynyt konkretiaa EU:n yhteiselle puolustukselle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron julisti Euroopan parlamentissa, kuinka EU tarvitsee yhteistä puolustusta ja yhteistä sotilaallista voimaa. Tähän on pyritty jo pitkään, mutta Ranska ei ole konkreettisissa toimissaan tehnyt niitä toimia, jotka tähän voisivat johtaa.

Euroopan unionin perustuslakiluonnokseen 2000-luvun alussa kirjattiin jo selvästi yhteisvastuulauseke unionin maiden välille. Jos johonkin maahan sotilaallisesti kohdistuu uhkaa tai hyökätään, toinen valtio on valmis puolustamaan. Pitkälti sama kun Naton 5. artikla. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Vuonna 2009 hyväksyttiin Lissabonin sopimus, jossa kirjaus kaikkialla hyväksyttiin. Sen jälkeen toiminnan taso on ollut puheissa. Turvatakuun ympärille on yritetty löytää konkretiaa. Suomi on ollut Ranskan ohella toinen aktiivinen maa. Suurin edistysaskel koettiin kesällä 2016 Ranskan presidentti François Hollanden ja Suomen pääministeri Juha Sipilän (kesk) tapaamisessa. Allekirjoitettiin julkilausuma, joka loi EU:lle pysyvän rakenteellisen yhteistyön puolustuspolitiikan yhteistyön tiivistämiseksi.

Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Ei Juuri mitään. Euroopan unionin päätöksenteon ulkopuolelle on muun muassa Ranskan johdolla perustettu EI2, johon Suomikin on liittynyt. Tämä yhteistyön muoto kerää EU:n jäsenvaltioita yhteistyöhön kriisinhallintaan Pohjois-Afrikkaan. Saksa on perustanut kehysvaltioyhteistyön, myös eurooppalaisen yhteistyökehikon ulkopuolelle.

Puolustuspoliittista yhteistyötä tehdään konkreettisesti, mutta sekä Ranska että Saksa ovat perustaneet liittoumat EU:n lainsäädännöllisen kehikon, Lissabonin sopimuksen, ulkopuolelle. Jos Macron ja Ranska haluavat kehittää puolustuspoliittista yhteistyötä, ensimmäinen askel olisi se, että pohdittaisiin, voisiko nämä nykyiset rakenteet liittää osaksi unionin yhteistä lainsäädäntöä.

Tällä hetkellä puhutaan strategisesta kompassista. Konkretia olisi valmiina, jos nykyinen EU:n puheenjohtajamaa Ranska olisi valmis toimillaan tekemään konkreettisia askelia. Pysyvä rakenteellinen yhteistyö junnaa paikallaan ensimmäisten vuosien hyvästä alusta huolimatta. Suomi on ollut aktiivinen ja on varmasti jatkossakin mukana.

Macronin puheet ovat tällä hetkellä kuitenkin enemmän teoriaa kuin halua tehdä konkretiaa. Kahdenkymmenen vuoden puhumisen jälkeen nyt olisi tilaus ja aika. Eurooppa tarvitsee yhteistä puolustusta ja yhteistyötä. Siihen on myös Ranskan ja Saksan löydettävä yhteisymmärrys ja todellinen tahto. Rakenteet ovat jo nyt olemassa, jos oikeasti poliittinen yhteisymmärrys ja tahtotila löytyy.

Riikka Pakarinen

keskustan varapuheenjohtaja

valmistelee väitöskirjaa EU:n puolustuspolitiikasta

