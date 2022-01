Kaleva kirjoittaa, että vaali-into jää yhä arvailujen varaan.

”Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi tiistaina, ja varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai. Kun vaaleissa yleensä jännitetään puolueiden kannatuslukemia ja läpi päässeitä, ehkä niitäkin enemmän nyt on arvuuteltu, kuinka laajasti kansalaiset lähtevät uurnille.”

”Tuntumaa asiaan saa nyt tiedosta, että ennakkoon äänensä antoi koko maassa 26,4 prosenttia äänioikeutetuista. Viime vuoden kuntavaaleissa ennakkoäänestysprosentti oli 32,9.”

”Jälkimmäiseen verrattuna aluevaalien lukema on matala. Mutta verrattuna siihen, miten pahimmillaan on nyt pelätty käyvän, luku ei ole aivan synkkä. Ankeimmissa povauksissahan aluevaalien äänestysprosentin on arvioitu jäävän jopa alle 40:n.”

”Nyt näyttää onneksi epätoden­näköiseltä, että tällainen kansanvallan mahalasku koettaisiin.”

”Sitäkin voi pohtia, nostiko viruksen karttaminen nyt nimenomaan ennakkoäänestysprosenttia ja koetaanko varsinaisena vaalipäivänä takapotku. Näin vaikka kunnat ovat vakuuttaneet, että vaalitoimitus voidaan hoitaa koronaturvallisesti.”

”Liialliseen pessimismiinkään ei silti kannata vajota. Huomionarvoinen on vaalitutkija Sami Borgin Ylelle antama kommentti, jonka mukaan ennakolta annetaan yleensä 45–50 prosenttia äänistä. Sen perusteella voitaisiin nyt päästä 50 prosentin kokonaisaktiivisuuteen.”

”Hän pitää mahdollisena, että uudenlaisissa vaaleissa valintoja pohditaan nyt tavallista pitempään.”

”Kun pöydällä ovat kansalaisille keskeiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, äänestämiseen pitäisi olla vankat perusteet.”

Turun Sanomien mukaan pikavippien korkoja on syytä rajoittaa.

”Kotitalouksien velkaantuminen jatkaa kasvuaan.”

”Suurin osa kotitalouksista hoitaa velvoitteensa moitteettomasti, mutta osalle tulee suuria vaikeuksia. Viime vuoden lopussa 389 000 henkilöllä oli maksuhäiriömerkintä.”

”Ongelmat kärjistyvät usein niin sanotuissa pikavipeissä.”

”Tilanteen pelätään entisestään heikkenevän, sillä pikavippien väli­aikainen 10 prosentin korkokatto päättyi syyskuun lopussa.”

”Oikeusministeriön työryhmä ­pohtii korkokaton alentamista ja luottojen markkinointia koskevan säätelyn tiukentamista pysyvästi (ts.fi 19.1.).”

”Korkokaton alentaminen on perusteltua, sillä pikavippien suuret korot lisäävät riskejä kahdella tavalla. Velallisen kulut ja riskit kasvavat. Yritykset voivat ottaa entistä suurempia luottotappioriskejä, kun voittomarginaali kasvaa.”