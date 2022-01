Olen ihmeissäni ja erittäin järkyttynyt siitä, että bussilinja 14 on muutettu numeroksi 20. Olen aina ihaillut suurkaupunkeja, joissa on kerroksellisuutta, uutta ja vanhaa sulassa sovussa. Sellainen kaupunki on inhimillinen. Sellainen kaupunki Helsinki on ollut.

Bussilinja 14 oli kulkenut vuodesta 1939. Se oli varmasti kaupunkilaisten mielestä oleellinen osa Helsinkiä ja on vakiintunut osaksi kaupungin historiaa. Bussin numero oli lisäksi informatiivinen, koska se liittyi päätepysäkin alueen postinumeroon.

Vastaavasti bussilinja 20 on kulkenut Lauttasaaren ja keskustan välillä vuosikymmeniä, ja tämäkin on osa historiaa ja kaupunkikuvaa olemalla samalla informatiivinen päätepisteen postinumeron takia. Nyt tehty muutos tuhoaa tarpeettomasti historiaa, on epäjohdonmukainen ja aiheuttaa sekaannusta.

Päivi Pakarinen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.