Uudet valtuustot aloittivat työnsä viime vuoden elokuussa. Pian aherrus alkaa myös aluevaltuustoissa, jotka päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta sekä hyvinvointialueen taloudesta.

Sote-palveluiden siirtyessä pois kunnilta on ratkaistava myös palveluiden tuottamiseen käytettävissä olevien kiinteistöjen kohtalo. Kuntien rakennuskannan ja kuntainfran investointitarpeet ja korjausvelka ovat kasvaneet vuosikymmenestä toiseen. Moni sote-kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa.

Joulukuisen Ylen uutisen mukaan kunnilta siirtyy uusille hyvinvointialueille liki 9 000 terveysasemaa, paloasemaa ja muuta kiinteistöä hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa. Uutisen mukaan yli puolet näistä kunta vuokraa alueelle, aluksi ainakin kolmeksi vuodeksi. Liki 40 prosenttia toimitiloista on rakennettu 1970–1980-luvuilla ja on siten peruskorjausiässä.

Jos alueiden ja kuntien päättäjät eivät kykene yhdessä löytämään kiinteistöjen osalta järkeviä ratkaisuja, kuntapäättäjillä tuskin on yksinään tahtotilaa investoida vuokrattavien tilojen korjauksiin. Näin peruskorjaukset lykkääntyvät edelleen tulevaisuuteen.

Samaan aikaan Suomen hallitus pyrkii saamaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen läpi ennen eduskuntavaaleja 2023. Uusi kaavoitus- ja rakennuslaki tuo lausunnolla olleen esityksen mukaan kunnille lisää tehtäviä ja merkittäviä kustannuslisäyksiä.

Kiinteistöjen hoitoa ja korjaamista on suunniteltava pitkällä aikavälillä. Tarvittaessa on oltava kykyä rakentaa uutta huomioiden samalla tulevaisuuden muuttuvat tarpeet. Tilojen vuokrauksen aikajännettä, vuokraehtoja ja jopa kiinteistöjen omistajuutta on tarkasteltava niin, että rakennuksista on mahdollista pitää huolta eikä korjausvelka enää kasva.

Rakennettu ympäristö luo puitteet ihmisten hyvinvoinnille. Päättäjiltä vaaditaan kykyä löytää kokonaisuus huomioiden pitkälle kantavia vastuullisia päätöksiä. Kaikkein kalleinta on olla tekemättä mitään.

Diana Råman

Talonrakennusteollisuus Uusimaa ry

Panu Tuominen

Infra Uusimaa ry

