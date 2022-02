Luokanopettajilla on iso vastuu lukemisen tukemisessa

Luokanopettajakoulutusta tulee uudistaa tarjoamalla nykyistä enemmän ammatillisia valmiuksia lukutaitojen opettamiseen paitsi äidinkielessä myös osana kaikkia oppiaineita.

Viimeaikaiset kirjoitukset Helsingin Sanomissa lukutaidosta ja lukemisen tärkeydestä havahduttavat. Päivi Junttila-Csonka (HS Mielipide 19.1.) kysyi aiheellisesti, kuka lukutaitoja ja kirjallisuuden lukemista opettaa perusopetuksessa.

Tarkastelemme asiaa suomalaisen opettajankoulutuksen rakenteiden näkökulmasta. Kielellisten taitojen ja lukutaitojen kehittäminen on ensisijaisesti perusopetuksesta vastaavien koulujen ja opettajien tehtävä. Luokan- ja aineenopettajan tehtävään kouluttaudutaan yliopistotasoisessa opettajankoulutuksessa, jota ohjaavat asetukset opettajien pätevyydestä. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat tutkintonsa 300 opintopisteen pää- ja sivuaineopinnoissa suorittamalla suomen kielen tai kirjallisuuden opintoja pääaineena vähintään 180 opintopistettä, toista näistä sivuaineena 60 opintopistettä, ja opettajan pedagogisia opintoja 60 opintopistettä. He saavat vahvan pätevyyden opettaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opetusta on kuitenkin perusopetuksen tuntijaon mukaisesti eniten perusopetuksen alemmilla luokilla (1–6). Luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmissa äidinkielen ja kirjallisuuden opettamiseen kohdennettuja kaikille pakollisia opintoja on 2–3 prosenttia 300 opintopisteen kasvatustieteen maisterin tutkinnosta. Koulutusohjelmasta riippuen tutkintoon sisältyy näitä opintoja vajaat 10 opintopistettä. Lisävalmiuksia tarjoavia opintoja on vain opiskelijoilla, jotka valitsevat suomen kielen tai kirjallisuuden sivuaineikseen.

Olemme 2000-luvun aikana äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtoreina osallistuneet opettajankoulutusohjelmien opetussuunnitelmien laadintaan kolmen vuoden välein. Perusopetuksessa opetettavien aineiden opetukseen liittyvien opintojen tarve tunnistetaan, mutta rakenteellisesti liikkumavaraa ei opintojen lisäämiseen juuri ole. Tarve tunnustetaan myös Kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030.

Edellä mainittuihin opintoihin kiintiöidään luokanopettajan pätevyysvaatimusten mukainen minimimäärä (60 opintopistettä), joka jakaantuu kaikkien koulussa opetettavien aineiden kesken. Tästä johtuu äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen vähäinen määrä, joka sekin jakaantuu lukutaidon, lukemisen, kirjoittamisen, kielitiedon ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. Minimimäärä ei riitä vastaamaan perusvalmiuksien opettamisen tarpeisiin.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan opettajankoulutuksen opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia perusopetuksessa opetettavien aineiden opettamiseen. Pätevyysvaatimuksiin kirjattua minimimäärää on kasvatettava, jotta osaamistason lasku ja eriytyminen voidaan pysäyttää. Luokanopettajakoulutusta tulee uudistaa tarjoamalla nykyistä enemmän ammatillisia valmiuksia lukutaitojen opettamiseen paitsi äidinkielessä myös osana kaikkia oppiaineita.

Kaisu Rättyä

kirjallisuuskasvatuksen dosentti

Pirjo Kulju

äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan dosentti

Tampereen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.