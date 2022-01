Uusien aluevaltuustojen on otettava tosissaan demokratiavaatimukset

Suuri osa kuntalaisista kokee oman kuntansa päätöksenteon etäiseksi.

Uusille valtuutetuille on keskeinen kysymys, millaista hallintoa uudet aluevaltuustot saavat aikaan. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) selvitysten mukaan kuntalaiset ovat vieraantuneita kunnallispolitiikasta. Oman kuntansa päätöksenteon ja hallinnon kokee lähes 60 prosenttia etäiseksi, ja vain runsas neljännes tuntee jonkinlaista yhteyttä siihen.

Aluevaltuustoilla on siten tekemistä kansalaisten luottamuksen saamisessa. Jyrki Katainen ja Veera Heinonen kirjoittivat (HS Vieraskynä 19.1.), että hyvinvointialueiden demokratiaa ei pidä valaa vanhaan muottiin. Tämä on tärkeä huomio, mutta aluksi aikaa kuluu siihen, että toiminta saadaan käyntiin.

Asiakaspalaute on olennainen osa myös demokratiaa, mutta se ei ole riittävää. Perinteisesti äänestäjät ovat antaneet valtakirjan omille ehdokkailleen, ja asia on ollut sillä selvä. Vaalien välisenä aikana keskustelua on ollut melko vähän.

Nyt tilanne on muuttumassa. Sosiaalinen media tarjoaa ainakin aktiivisille mahdollisuuden kertoa omia mielipiteitä. Tähän keskusteluun osallistuu kuitenkin melko pieni osa kansalaisista.

Viime kädessä kysymys on siitä, arvostetaanko yhteiskunnan tuottamia palveluja. Suuret yliopistolliset sairaalat ovat monilla aloilla maailman huippua. Siellä työskentelevillä on oikeus vaatia nykyistä parempaa hallintoa.

Terveyskeskuksissa annettavat palvelut ja odotusajat vaihtelevat aivan liian paljon maamme eri osissa. Asiat eivät ratkea lakipykälillä, vaan asioiden tehokkaammilla prosesseilla ja lisäresursseilla. Henkilökunnan toiminnan demokratisoiminen olisi myös tarpeen, hierarkkinen malli ei ole tätä päivää. Hallinnon ja johtamisen osaaminen on monesti puutteellista.

Julkinen terveydenhoito ei ole ilmaista, vaan se maksaa aina. Olisi oikeus ja kohtuus, että asiakkaille lähetetyissä laskuissa mainittaisiin, mitä hoito oikeasti maksoi ja paljonko yhteiskunta joutui siitä maksamaan. Ilmaista palvelua ei juuri arvosteta.

Uusien aluevaltuustojen on otettava tosissaan demokratiavaatimukset. Meille Keski-Uusimaalla paljon puhutut leveämmät hartiat maksavat sata euroa asukasta kohden.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori, Järvenpää

