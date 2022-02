Fossiilisten polttoaineiden aikakauden loppu häämöttää, mutta EU-maat ovat joutuneet ilmasto­toimissaan puun ja kuoren väliin.

Marraskuussa Glasgow’ssa järjestetty YK:n ilmastohuippukokous antoi viitteitä siitä, että maailman johtajat alkavat vähitellen ymmärtää ilmastonmuutoksen tehokkaan torjunnan edellyttävän puuttumista fossiilisiin polttoaineisiin. Suuri joukko valtioita – mukaan lukien Suomi – sitoutui luopumaan vaiheittain kivihiilivoimasta.

Vaikka suuret tuottajamaat vielä puuttuvat joukosta, fossiilisten polttoaineiden aikakauden loppu alkaa hiljalleen häämöttää.

Fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen tähtäävät maat ovat kuitenkin puun ja kuoren välissä. Yhtäältä niiden on ryhdyttävä kiireellisiin ilmastotoimiin. Toisaalta tämä voi altistaa maat jopa miljardien eurojen korvausvaatimuksille, joita esittävät ilmastotoimista kärsivät yritykset.

Euroopassa on jo nähtävissä, ettei tämä ole pelkkä hypoteettinen skenaario. Kaksi saksalaista energiayhtiötä – RWE ja Fortumin tytäryhtiö Uniper – vaativat Alankomaiden hallitukselta korvauksia kansainvälisen investointisuojasopimuksen nojalla. Alan­komaat on Suomen ja monen muun maan tapaan kieltämässä kivihiilen käytön lailla. Saksalaiset energiayhtiöt vaativat siksi kumpikin yli miljardin euron korvauksia hiilivoimalaitostensa ennenaikaisesta sulkemisesta.

Tällaiset oikeusjutut eivät ainoastaan tule potentiaalisesti erittäin kalliiksi yritysten huonoja investointipäätöksiä korvaamaan joutuville veronmaksajille vaan voivat pahimmillaan vaikuttaa maiden pyrkimyksiin lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö. Tämä on vaarallista Pariisin ilmastosopimuksen ja 1,5 asteen ilmastotavoitteen näkökulmasta.

RWE ja Uniper perustavat korvausvaatimuksensa niin sanottuun energiaperuskirjaan (ECT-sopimus). Tämä 1990-luvun alussa solmittu kansainvälinen investointisuojasopimus neuvoteltiin turvaamaan ja kannustamaan entisiin kommunistimaihin tehtäviä energiainvestointeja.

Maailma on muuttunut noista ajoista. Saastuttavat yritykset käyttävät sopimusta nyt vaatiakseen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ilmastotoimiin liittyviä korvauksia valtioiden ja sijoittajien välisissä kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Nämä yleensä suljettujen ovien takana toimivat oikeusprosessit ovat viime vuosina olleet ankaran arvostelun kohteena.

Oikeudellisesti tilanne on monimutkainen. Energiaperuskirjaan nojaavat EU:n sisäiset välimiesmenettelyt ovat EU-oikeuden vastaisia. Näin totesi Euroopan unionin tuomioistuin viime syyskuussa Komstroy-ratkaisussaan.

EU-tuomioistuimen päätökset ovat oikeudellisesti sitovia EU:n jäsenmaissa. Kansainväliset välitystuomioistuimet operoivat kuitenkin erilaisissa oikeudellisissa raameissa. Ne voivat jättää EU-tuomioistuimen ratkaisut huomiotta ja ovat näin jo tehneetkin. Uniper pyrkii hyödyntämään tätä heikkoutta ja on vaatinut välitystuomioistuinta määräämään Alankomaiden hallituksen vetäytymään oikeusprosesseista, jotka hallitus on käynnistänyt Saksassa kyseenalaistaakseen energiaperuskirjan alla käytävien riitojen laillisuuden EU-oikeuden näkökulmasta.

Mitä Suomen kaltaisten EU-maiden pitäisi tehdä? Ne voisivat seurata Italian esimerkkiä ja irtisanoutua energiaperuskirjasta. Pelkkä irtisanoutuminen ei kuitenkaan riitä. Energiaperuskirja nimittäin suojaa sijoittajia vielä kahdenkymmenen vuoden ajan irtisanoutumisen jälkeen. Tämän välttämiseksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden pitäisikin sopia, ettei tätä niin sanottua raukeamislauseketta sovelleta EU-jäsenmaiden välisissä riidoissa. Suomen tulisi edistää sitä, että EU:n kansainväliset sopimukset ovat sopusoinnussa unionin ilmastotavoitteiden ja EU:n oman lainsäädännön kanssa.

Suomen hallitus voisi lisäksi pyrkiä käyttämään vaikutusvaltaansa valtio-omisteisessa Fortumissa, joka on Uniperin enemmistöosakas. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma. Suomi on luopumassa kivihiilestä ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Suomen tulisi toimia tavalla, joka tukee kivihiilen käytön lopettamista ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteutumista koko maailmassa.

Kati Kulovesi ja Harro van Asselt

Kulovesi on kansainvälisen oikeuden professori ja van Asselt ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori Itä-Suomen yliopistossa.

