Ketään ei pidä pakottaa ottamaan rokotetta.

Olen keski-ikäinen ja kolmesti rokotettu. Olen suhtautunut suopeasti, jopa innostuneesti, koronarokotteisiin ja niiden väitetysti tarjoamaan pääsyyn ulos pandemiasta. Olen pitänyt mieleni avoimena ja keskustellut rokottamattomien kanssa. Siten olen saanut toisen näkökulman sekä pandemiaan että valtavirtamielipiteen ylläpitämään käsitykseen rokottamattomista itsekkäinä ihmisinä.

Rokotteen ottamisesta ollaan tehty tai tekemässä edellytys monien olennaisten palvelujen käytölle Suomessa ja useassa EU-maassa. Tämä on erittäin kyseenalaista ja suurempi juridinen ja yhteiskunnallis-eettinen kysymys kuin kansalaiset ja päättäjät myöntävät.

Rokotteista ja korkeasta rokotuskattavuudesta huolimatta koronavirus leviää ennätysmäisesti Suomessa ja muissa länsimaissa. Jos rokote suojaa – kaikista tehosterokotuksista huolimatta – ainoastaan vakavalta koronataudilta ja siltäkin vain joitakin kuukausia, ei voida vaatia, että sen ottaminen on pakollista. Onko koronapassi ehkä pahentanut epidemiaa luomalla valheellisen turvallisuudentunteen?

Suomessa kuolee vuosittain lukuisiin sairauksiin moninkertainen määrä ihmisiä koronaan verrattuna. Jopa kaatumisiin, puhumattakaan itsemurhista tai alkoholin aiheuttamista sairauksista, kuolee vuosittain huomattavasti enemmän ihmisiä kuin on kuollut koronaan.

Eristys- ja sulkutoimien aiheuttamat terveys- ja talousongelmat ovat jo nyt massiiviset. Tästä julkisuudessa pitäisi käydä enemmän keskustelua. Rokottamattomien eristäminen yhteiskunnasta ajaa ihmisiä marginaaliin ja rikkoo entisestään yhteiskuntarauhaa.

Harva meistä pitää Kiinan kaltaista valvontayhteiskuntaa ihanteena. Kuitenkin oma koronapassin käyttömme ja ihmisten jakaminen terveystietojen perusteella on merkittävä askel samaan suuntaan. Ihmisten yksityiset terveystiedot ovat mennyttä.

Vaikka koronapassi edelleen vaikuttaa toimivalta idealta pandemiasta ulos pääsyyn – mitä se ei ole ollut yhdessäkään yhteiskunnassa, jossa se on käytössä –, ei mietitä, mitä tämä askel voi tuoda tullessaan. Kuka tietää, mikä sairaus on ”uhkana” vaikkapa viiden vuoden päästä? Voivatko silloin vallassa olevat poliitikot vaatia kaikkia ottamaan rokotteen tai lääkityksen, jota et haluaisi ottaa?

Miten siis tästä eteenpäin? Koronarokotteen ottamiseen voidaan edelleen kannustaa, mutta siten, että myös rokotteen puutteet kerrotaan selvästi.

Ketään ei pidä pakottaa ottamaan rokotetta. Pakko ei ole demokratiassa oikea tapa päästä onnistuneeseen lopputulokseen terveyskysymyksissä. Se aiheuttaa vastareaktion. Koronapassi pitää poistaa käytöstä, koska se ei lopeta pandemiaa ja rikkoo rokottamattomien perusoikeuksia.

Sairaalakapasiteettia on lopultakin kasvatettava koronapotilaiden hoitamiseksi. Kenelläkään ei ole sataprosenttisesti toimivaa ratkaisua pandemian lopettamiseksi. Varmaa on kuitenkin se, että Eurooppa ei tarvitse enempää yhteiskuntarauhan särkymistä, jota koronapassi ja pakkorokotukset aiheuttavat.

Pekka Lehtinen

Espoo

