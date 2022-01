Väkivalta on vakava ja kallis kansanterveys­ongelma

Väkivallan uhrin oikeuksien toteutuminen vaatii paljon eri palveluilta.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka velvoittavat muun muassa väkivallan tekijöiden saattamisen vastuuseen. Sopimusten edellyttämät toimet eivät kuitenkaan rajaudu rikosprosessiin. Uhrin kannalta on usein merkityksellisintä, millaista tukea tilanteeseen on saatavilla.

Helsingin Sanomien kirjoitus ”Aiheetonta viivytystä” (16.1.) kertoi ansiokkaasti esitutkinnan puutteista ja pitkittyneestä kestosta. Ongelmat ovat todellisia, ja monet haasteista korostuvat haavoittuvimpien uhrien kohdalla: lapsirikoksissa esitutkinnan viiveet ovat aikuisten väkivaltarikoksia pidempiä. Väkivallan torjumisessa on silti kyse esitutkintaa laajemmasta ja eri ammattilaisia velvoittavasta asiasta.

Väkivalta on vakava ja kallis kansanterveysongelma. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähisuhdeväkivaltaa tunnistetaan terveydenhuollossa heikosti, vaikka sitä kokeneet käyttävät terveydenhuollon palveluja merkittävästi muita enemmän. Tutkimuksen kohteena olleessa päivystyspoliklinikassa tunnistettiin alle yksi prosentti uhreista. Merkillepantavaa oli, että väkivallan tunnistamisen jälkeen terveydenhuollon kustannukset kääntyivät kyseisten potilaiden kohdalla laskuun.

Väkivallan tunnistamisen tulee tapahtua arkisissa palvelutilanteissa. Kyky toimia alkuvaiheessa oikein vähentää piilorikollisuutta ja edistää esitutkinnan onnistumista. Lasten ja nuorten kohdalla esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisilla, neuvolapalveluilla ja kouluterveydenhuollolla on avainasema havaita ja puuttua väkivaltaan moniammatillisesti. Aikuisten kohdalla väkivallasta tulisi osata kysyä ainakin päivystystilanteissa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä aikuissosiaalityössä.

Monialaisen yhteistyön tarve korostuu, kun koettu väkivalta on vakavaa. Näihin tilanteisiin on kehitetty moniammatillinen riskinarviointimenetelmä (Marak), jossa vakavan parisuhdeväkivallan uhrille laaditaan paikallisen työryhmän kokouksessa turvallisuutta parantava suunnitelma. Marak-työryhmiä on tällä hetkellä 39, ja mallin levittäminen jatkuu osana tulevien hyvinvointialueiden väkivallan vastaisen työn kehittämistä.

Moni poliisin lapsi- ja väkivaltarikostutkijoista kokee huomattavaa eettistä stressiä suuren tapausmäärän ja työssä todistetun kärsimyksen ristipaineessa. Vaarana on osaavien tutkijoiden siirtyminen muihin tehtäviin. Avointa keskustelua epäkohdista on välttämätöntä jatkaa, mutta tarkastelu on syytä ulottaa esitutkinnan puutteita laajemmalle.

Keskeistä on asenteen muutos siinä, miten vakavana ongelmana väkivalta yhteiskunnassamme ymmärretään. Kyse on osin valinnoista rahoituksen kohdentamisessa, mutta ei vain poliisin toimialalla, vaan laajemmin. Väkivaltailmiön kaltaisiin monimutkaisiin ongelmiin tarvitaan kansallisesti koordinoituja, pysyviä verkostomaisia palvelurakenteita. Nämä mahdollistavat monialaisen osaamisen jatkuvan ylläpidon sekä uhrien ja tekijöiden varhaisen tunnistamisen ja tuen.

Martta October

oikeustieteen maisteri, kehittämispäällikkö

Taina Laajasalo

oikeuspsykologian dosentti, johtava asiantuntija

väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä, erityispalvelut, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

