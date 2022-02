Vihapuhetta on tutkittava, jotta sananvapautta voidaan puolustaa

Vihapuhe heikentää ihmisten halua osallistua julkiseen keskusteluun, ja sitä voidaan käyttää poliittisten vastustajien hiljentämiseen.

Vihapuheen on useissa tutkimuksissa todettu olevan vakava uhka sananvapaudelle. Se heikentää ihmisten halua osallistua julkiseen keskusteluun. Vihapuhetta voidaan käyttää järjestelmällisesti poliittisten vastustajien hiljentämiseen. Kyse voi olla pohjimmiltaan pyrkimyksestä demokratian rapauttamiseen.

Tutkimuksissa on havaittu, että vihapuhe ei ole vain sanoja. Erityisesti silloin, kun vihapuhe leimaa jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia, sillä on samanlaisia vaikutuksia kohteisiinsa kuin fyysisellä väkivallalla.

Vihapuheella on pitkä historia, mutta sen yleistymiseen viime vuosina ovat vaikuttaneet sosiaalisen median suosio, poliittinen polarisaatio ja digitaalisten alustojen ansaintalogiikka.

Vihapuheen yleistyminen, haavoittavuus ja kytkös tiettyjen mielipiteiden sensuroimisyrityksiin perustelevat tutkimisen tarpeen. Myös vihapuheen yhteydet muihin siihen kytkeytyviin tai limittyviin haitallisiin ilmiöihin ja käsitteisiin legitimoivat tutkimuksen.

Akateemisessa vihapuheen tutkimuksessa ilmiön määritelmää ei lyödä lukkoon ennalta, vaan pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiön moninaisuutta. Esimerkiksi verkkovihalla on monenlaisia muotoja ja motiiveja, eivätkä kaikki verkkovihan levittäjät ole aina tietoisia toimintansa vahingollisuudesta. Toisaalta verkkoviha voi olla myös erittäin systemaattista.

Vihapuhe on kytköksissä kulloisiinkin yhteiskunnassa vallitseviin ristiriitoihin. Se on osattava asettaa historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa, ajalle ominaisiin kiistoihin ja kipupisteisiin. On kyettävä kuvaamaan vihapuheen mahdollisia poliittisia ja ideologisia kytköksiä, mutta myös sen tuottajien henkilökohtaisia motiiveja, esimerkiksi yksinäisyyden ja syrjäytymisen kokemuksia.

Vihapuhetta on tarkasteltava monesta näkökulmasta ja tutkittava mielellään monitieteisesti. Oleellista on, ettei tutkittavaa ilmiötä yksinkertaisteta liikaa. On myös tärkeää käydä keskustelua vihapuheen käsitteestä ja sille vaihtoehtoisista käsitteistä.

Tutkimuksesta tulee voida esittää myös kriittisiä näkemyksiä. Tutkimus itsessäänkin voi olla kriittistä. Näin on esimerkiksi silloin, kun tarkasteltavaa ilmiötä tutkitaan suhteessa valtaan. Mistä asemista käsin esitetty vihapuhe on tehokkainta? Mihin sillä pyritään? Keihin se kohdistuu? Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, kriittinen näkökulma ei koskaan tarkoita sensuuria tai kiellettyjen sanojen listoja.

Vihapuhetta on epädemokraattisissa yhteiskunnissa käytetty sensuurin välineenä. Länsimaisessa keskustelussa hämmentää, että vihapuhe saatetaan liittää pelkoon sananvapauden rajoittamisesta ja sensuurista. Tällöin keskustelussa menevät sekaisin erilaiset käsitykset sananvapaudesta.

Amerikkalaisessa katsannossa korostetaan yksilön sananvapautta, mutta eurooppalaisesta perspektiivistä tärkeää on myös yksilöiden ja yhteisöjen suojeleminen. Eurooppalaisessa ajattelutavassa yksilön oikeudet eivät ole koskemattomia. Oikeus vahingoittaa toista sanallisestikaan ei voi olla perustavanlaatuisempi kuin jokaisen oikeus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ihonväristään, sukupuolestaan, seksuaalisuudestaan tai yhteiskuntaluokastaan riippumatta.

Eurooppalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta demokraattisessa yhteiskunnassa arvokasta on, että toimitaan sovittujen pelisääntöjen mukaan. Niihin kuuluvat fyysinen ja henkinen koskemattomuus, toisten kunnioitus ja luottamus siihen, että erilaisista näkemyksistä huolimatta voidaan toimia yhdessä. Vihapuhe rapauttaa koskemattomuutta ja luottamusta tilanteissa, joissa yksilönvapauteen vedoten pyritään haavoittamaan toisia kenenkään siihen puuttumatta.

Sananvapautta, tieteen vapautta ja lehdistönvapautta on suojeltava.

On tärkeää tunnistaa vihapuheen ja verkkovihan motiivit ja seuraukset, jotta voidaan paremmin estää poliittisiin hiljentämistarkoituksiin tähtäävän ja systemaattisesti tuotetun vihapuheen levittäminen. Pahimmillaan vihapuhe muodostaa vakavan uhkan sananvapaudelle.

Tuija Saresma ja Kaarina Nikunen

Saresma on nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Nikunen on viestinnän ja median tutkimuksen professori Tampereen yliopistossa.

