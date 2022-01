Aalto-yliopiston päätöksistä herää huoli siitä, kuinka hyvin yliopisto- ja koulutasolla tunnetaan oman koulun oppiaineet ja niiden tarjoaman koulutuksen vaikuttavuus.

Valokuvataiteen koulutukseen Aalto-yliopistossa tehdään muutoksia (HS Kulttuuri 14.1.), joiden vaikutukset ovat kauaskantoisia. Vuonna 2014 lakkautettiin valokuvataiteen koulutusohjelmasta kandidaattiopinnot opetus- ja kulttuuriministeriön silloisia linjauksia myötäillen. Päätös näyttää nyt oikeuttavan koulutusohjelman muuttamisen vain pääaineeksi ja hakuprosessin harventamisen.

Vuodesta 2022 lähtien valokuvataiteen opintopolku ei voi jatkua ammattikorkeakouluista yliopistoon keskeytyksettä, vaan maisteriopintoihin on mahdollista pyrkiä enää joka toinen vuosi, ja aloituspaikkoja on jopa 30 prosenttia vähemmän.

Koulutusohjelmaan kohdistuneiden leikkausten perustelu ei löydy huonosta menestyksestä. Valokuvataiteen koulutusohjelma oli vuonna 2013 Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun suosituin hakukohde, ja se on muotoilun rinnalla ollut nostamassa koulua kansainvälisissä vertailuissa korkealle.

Valokuva on yksi eniten esitetyistä taiteen lajeista kotimaassa ja mediataiteen ohella kansainvälisesti kysytyin. Koulutusohjelma on toiminut yhtenä valokuva-alan moottoreista ja se on vuosikymmeniä säteillyt Suomessa tuotettuun visuaaliseen kulttuuriin myös muutoin. Moni valokuvataiteilija tekee taiteen ohella käyttökuvaa: esimerkiksi journalismia, muotikuvaa ja mainoskuvaa.

Kuvataiteen kentältä katsoen Aalto-yliopiston päätöksistä herää huoli siitä, kuinka hyvin yliopisto- ja koulutasolla tunnetaan oman koulun oppiaineet ja niiden tarjoaman koulutuksen vaikuttavuus.

Toivomme, että suomalaisen valokuvataiteen menestystarina voi jatkua ja sen arvo osana suomalaista kulttuurielämää ja yhteiskuntaa ymmärretään. Tulevaisuudessa sekä opetuksen järjestäjän että rahoittajan tulisi kiinnittää huomiota siihen, että menestyksekäs valokuvataiteen koulutus ei marginalisoidu tai sulaudu muihin oppisisältöihin perusteettomasti, vaan koulutuksen tasoa ja jatkuvuutta ylläpidetään.

Henna Harri

toiminnanjohtaja

Joonas Ahlava

puheenjohtaja

Minna Kurjenluoma

varapuheenjohtaja

Valokuvataiteilijoiden liitto

