Hoitohenkilöstö on saatava pysymään alalla

Ensisijainen ratkaisu terveydenhoitohenkilöstön työvoimapulaan on palkkauksen korjaaminen. Koulutetut ja hyvät osaajat myös pysyvät todennäköisemmin alalla pidempään, mikäli saavat siitä kunnollisen korvauksen. Nyt riskinä yhteiskunnassamme on, että koulutamme yhä enemmän nuoria ammattiin, jossa he työskentelevät muutaman vuoden pettyessään palkkansa riittämättömyyteen.

Markkinatalous korjannee työvoimapulan osalla yrityksistä. Ne yritykset, joissa on kykyä ja halua nostaa palkkoja, myös saavat osaavaa henkilöstöä.

Mikäli asian korjaaminen nähdään riittävän tärkeänä, siihen tulee käyttää verotuksellisia työkalua. Se on tasapuolisin ja yksinkertaisin keino.

Juha Mursula

psykoterapeutti YET, Espoo

