Kiireettömään hoitoon ja palveluihin pääsy paranee, kun koronavirustilanne helpottuu.

Aluevaalien yhteydessä on keskusteltu sote-uudistuksen merkityksestä Helsingille. Esimerkiksi Raija Viitanen kysyi (HS Mielipide 20.1.), miten meillä on ajateltu hoitaa sote-asiat.

Vaikka Helsingissä ei valittu uusia päättäjiä, muutos koskee myös meitä. Etumme on, että meidän ei tarvitse rakentaa täysin uutta hallintoa. Siksi voimme keskittyä palvelujen vahvistamiseen.

Kaupunginvaltuuston syksyllä hyväksymän nelivuotisstrategian mukaisesti kaupunki lisää voimavaroja erityisesti sinne, missä tarve on suurin. Otamme oman terapiatakuun käyttöön vuonna 2022, ja tavoittelemme lastensuojelun tarpeen kääntämistä laskuun. Pyrimme poistamaan asunnottomuuden Helsingistä vuoteen 2025 mennessä, ja vahvistamme päihdepalveluja.

Sote-uudistuksen lisäksi tätä valtuustokautta kuormittaa koronaviruskriisistä palautuminen. Koronavirusaika on ollut erityinen koettelemus helsinkiläisille. Odotusajat joihinkin palveluihin ovat kasvaneet, ja palvelujen tarve on lisääntynyt. Kehityksen suunta on katkaistava, ennen kuin tilanne pahenee. Vastaamme tähän muun muassa koronapalautumispaketilla, josta kohdistaan 45 miljoonaa euroa helsinkiläisten hoito- ja palveluvelan lyhentämiseen.

Tärkeintä on, että perusasiat ovat kunnossa. Kiireettömään hoitoon ja palveluihin pääsy paranee, kun koronavirustilanne helpottuu. Myös määrältään kasvavan ikääntyneen väestömme täytyy voida luottaa siihen, että oikeanlaista tukea ja hoivaa on saatavilla, kun tarvitaan.

Suurin muutos Helsingissä koskee rahoitusta. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut rahoitetaan valtionrahoituksella. Samalla kaksi kolmasosaa kuntaverotuotoista siirtyy valtiolle. Valitettavasti uudistuksessa ei ole huomioitu riittävästi pääkaupungin monimuotoisia palvelutarpeita ja palvelujen kysynnän kasvua. Tähän vaikuttaminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme helsinkiläisten kannalta.

Daniel Sazonov

sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari (kok)

Juha Jolkkonen

sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja

Helsingin kaupunki

