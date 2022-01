Nuoressa Voimassa kriitikko Janne Löppönen pohtii, miten olemme varautuneet tuleviin katastrofeihin.

”Jos ilmastokriisi olisi nuorille suunnattu Netflix-sarja, sen pääosassa olisi Valittu Lapsi (Greta Thunberg). Yhdessä apuriensa (globaalin etelän rodullistetut ilmastoaktivistit) kanssa lapsi vaeltaa halki apokalyptisen maiseman, joka on jotain Mordorin ja Reininmaan ruskohiilikaivosten väliltä. Perille päästyään joukko käy viimeiseen taisteluun pääpahiksia (Exxon, Shell ja muut öljy-yhtiöt) vastaan. He häviävät taistelun, ja hetken näyttää jo siltä, että kaikki toivo on menetetty. Mutta silloin valittu lapsi muistaa viisaan tietäjän (David Attenborough) sanat ja palaa salaisen supervoimansa avulla ajassa taaksepäin. Suuren taistelun uusinnassa lapsi apureineen on voitokas, ja maailmasta tulee puhdas ja raikas kuin Serla-mainoksessa.”

”Vastaavia synopsiksia on liiankin helppo keksiä, koska dystopiat ja maailmanloput ovat kaikkialla: uutisissa, elokuvissa, popkulttuurissa. Sen sijaan on yhä vaikeampaa kuvitella tulevaisuus, joka olisi nykytilannetta parempi.”

”Olemme sivilisaatio, jolla on pakkomielle omaan tuhoonsa. Mutta auttavatko dystopiat kuvittelemaan tulevaisuutta vai hämärtävätkö ne pikemminkin ajatteluamme?”

”Koronapandemia on ollut hämmentävä myös siksi, ettei se ole sopinut odotuksiimme suuresta katastrofista. – – Populaarikulttuurin katastrofiporno Mad Maxeineen ja zombeineen ei valmistanut meitä näkymättömään virukseen, jonka olemassaolo ilmeni lähinnä hengitysvaikeuksina.”

”Olemme ehdollistuneet kulttuurisille kertomuksille, jotka jäsentävät maailmaa kaksijakoisesti: pelastus tai kadotus, edistys tai perikato, loputon kasvu tai romahdus.”

”Toisenlainen maailmanloppu on mahdollinen. Fraasi on peräisin CrimethInciltä, chicagolaiselta anarkistikollektiivilta. Se tarkoittaa, että elämme jo katastrofin keskellä, mutta vaihtoehtoiset kehityskulut ovat vielä mahdollisia. Mutta se voisi myös tarkoittaa, että tarvitsemme parempia dystopioita nykyisten kulttuuristen kertomusten rinnalle.”

Seuran kolumnissa näyttelijä-käsikirjoittaja Joonas Nordman visioi Suomelle ja Ruotsille yhteistä armeijaa.

”Suomen päävastuulla olisi maavoimat, Ruotsilla meri- ja ilmavoimat. Jokaisessa puolustushaarassa koulutettaisiin sekä suomalaisia että ruotsalaisia varushenkilöitä, jotka olisivat päätyneet palvelukseen kaikkia sukupuolia koskevan velvollisuuden myötä. Koulutus- ja käskykielenä voisi olla englanti, mikä mahdollistaisi mutkattoman kansainvälisen yhteistyön.”