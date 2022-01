Ne lapset, joille lukeminen on vaikeaa, voisivat kokeilla myös äänikirjoja.

Tutkimusten mukaan nuoret lukevat nykyään vähemmän kuin ennen. Puhelin kun on niin helppo tapa paeta ajatuksia. Lukutaidon puute vaikeuttaa opiskelua ja sanavarasto hupenee. En sano, etteikö kielen taitaminen olisi tärkeää, mutta kirjat eivät ole sen ainoa lähde. Minusta itse nuoria ei pidä pakottaa lukemaan, vaan enemmänkin kannustaa tarttumaan erilaisiin teksteihin.

Luokallani on ollut joka vuosi lukudiplomi, jossa tarkoituksena on ollut lukea 12 kirjaa ja tehdä niistä tehtäviä, kuten piirtää kartta kirjan tapahtumapaikoista tai kertoa, mitä samaa ja erilaista on itsessä ja kirjan päähenkilössä.

En ole pitänyt tästä konseptista, koska tehtävät ovat tehneet lukemisesta epämukavaa. Tehtävät ottivat päähän, eikä se minun lukuintoani nostattanut. Minä itse en ole aktiivisimpia lukijoita luokallani, mutta koen sanavarastoni melko runsaaksi. Olen oppinut kieltä esimerkiksi Youtube-videoista.

Kaikille lukeminen ei välttämättä sovi. Heille hyvä ratkaisu voisi olla, että heidän läheisensä puhuisivat heille rikasta kieltä, silloin varmasti oppisi sitä itsekin.

Ne, joille lukeminen on vaikeaa, voisivat kokeilla myös äänikirjoja, jotka ovat helpompi tapa lukea. Esimerkiksi kirjavinkkaukset koulussa ovat kannustaneet minua lukemaan. Lukisin varmasti enemmän, jos tietäisin, mitkä kirjat ovat sopivia.

Myös lukupalkinto voisi aluksi toimia, kunhan sen ottaa pois, jos nuori innostuu lukemaan. Toki lukeminen on tehokkain tapa suurentaa sanavarastoa, muttei ainoa. Auttakaa siis lapsianne näillä keinoilla oppimaan kauniin suomen kielen kauniit sanat.

Toivo Meretniemi

kuudesluokkalainen, Helsinki

