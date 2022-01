Jokaisessa lasten, nuorten ja aikuisten koululuokassa on useita lukijoita, joiden lukeminen ei luista.

Helsingin Sanomien mukaan (19.1.) 15-vuotiasta yli 13 prosenttia lukee niin huonosti, että se haittaa yhteiskunnassa toimimista. Samainen lukutaitoa käsittelevä kulttuurisivujen teksti viittaa erityisryhmiin: ”Suomessa on myös eri kieliryhmiä ja muita erityisryhmiä, joiden lukutaito on muita huonompi ja joilla on tarvetta selkokielelle ja palvelumuotoilulle.”

Jokaisessa lasten, nuorten ja aikuisten koululuokassa on useita lukijoita, joiden lukeminen ei luista. Kyse ei ole vain erityisryhmistä, sillä joukossa on tottumattomia lukijoita, lukuhaluttomia ja hitaita lukijoita. Lisäksi monilla on erilaisia oppimisvaikeuksia, ja joukossa on suomea toisena kielenä opiskelevia.

Helppoa kieltä tarvitsevat eivät siis ole yhtenäinen eikä marginaalinen joukko, mutta yhteistä heille on se, että selkokirjallisuus on varteenotettava vaihtoehto päästä kiinni kirjalliseen kulttuuriin ja kehittää lukutaitoa. Valitettavasti selkokirjoja ei juuri mainita lukutaitoa ja sen edistämistä käsittelevissä yhteyksissä.

Toivottavasti taustalla ei ole ajatus, että kirja, joka on helppoa kieltä, olisi lähtökohtaisesti vähäarvoinen kirja. Lukijalle, joka lannistuu hankalien tekstien kanssa, selkokirja avaa mahdollisuuden ymmärtää ja kokea tekstielämys. Sen arvo on valtava: lukija uskaltaa tarttua seuraavaan kirjaan, kun hän alkaa uskoa itseensä lukijana.

Tästä syystä olisi erittäin tärkeää, että selkokirjat olisivat esillä median lukutaitojutuissa, kulttuuriuutisissa ja kirjaesittelyissä. Muuten niistä voi jyllätä ennakkoluuloja tai vääriä käsityksiä – eikä ilman näkyvyyttä selkokirjojen olemassaolosta edes tiedetä.

Tuija Takala

äidinkielen ja suomen opettaja, selkokirjailija

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.