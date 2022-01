Poliisille tulee vuosittain rikoksista useita satojatuhansia ilmoituksia, joista valtaosan tutkinta suoritetaan laadukkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Poliisin rikostutkintaa on viime aikoina tarkasteltu julkisuudessa kriittisesti. Esiin ovat nousseet erityisesti yksittäiset, joissain tapauksissa vuosia vanhat tapaukset. Tarkastelu on kohdistunut esitutkintakynnyksen ylittymisen arviointiin, esitutkinnan laatuun sekä esitutkintojen kestoon. Oikeaa ja ajantasaista kuvaa poliisin rikostutkinnan tilasta ja poliisin toimintaan kohdistuvasta valvonnasta ei kuitenkaan yksin niiden perusteella voi muodostaa.

Olemme hyvin tietoisia siitä, että toimintaamme on kaiken aikaa kehitettävä. Tästä huolimatta poliisille tulee vuosittain rikoksista useita satojatuhansia ilmoituksia, joista valtaosan tutkinta suoritetaan laadukkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä. Poliisissa onkin kehitetty sekä rikostutkinnan toiminnallisia prosesseja että esitutkintaosaamista monilla osa-alueille. Esimerkiksi rikosten esikäsittelytoiminnan avulla pyritään edistämään sitä, että esitutkintaan ja ylipäätään rikosprosessiin ohjautuvat oikeat asiat. Myös sisäistä laillisuusvalvontaa on kehitetty varsin voimallisesti muuhun viranomaistoimintaan nähden ja sitä on kohdennettu esitutkintaprosessiin.

Pelkästään organisatorisia muutoksia tekemällä, toiminnallisia prosesseja kehittämällä tai valvonnalla ei kuitenkaan voida poistaa niitä ongelmia, jotka tosiasiassa aiheutuvat resurssien vähäisyydestä, tutkittavaksi tulevien juttujen laatuvaatimusten ja esitutkintaan liittyvien muotovaatimusten jatkuvasta lisääntymisestä tai muiden viranomaisten toiminnasta. Kuvaavaa onkin, että vaikka rikosten määrä on laskenut, ovat tutkinta-ajat silti pidentyneet. Kehittämistoimilla ei myöskään voida vaikuttaa poliisille tutkittavaksi tulevien juttujen määrään.

Rikoslajikohtainen ja lyhytkestoisen erillisrahoituksen turvin tapahtuva rikostutkinnan kehittäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Pienin osa-aluein ja lyhyen aikajänteen sisällä tapahtuva kehittäminen johtaa rikostutkinnan pirstalemaiseen ja poukkoilevaan kehittämiseen. Kehitystarve onkin kokonaisvaltainen ja tehtävä realistisista lähtökohdista, esitutkintaprosessin sähköisen kehittämisen ja järjestelmäkehityksen mahdollisuudet huomioiden. Esitutkintaprosessin kokonaisvaltaiseen päivitystyöhön on Poliisihallituksessa ryhdytty.

Rikostutkinnan kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää myös laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Kysymys kuuluu, rakentuuko rikostutkinnan kehittäminen tulevaisuudessa resurssilisäysten pohjalle vai onko rikostutkintaa tarkoituksenmukaista kehittää siitä näkökulmasta, mitä asioita ylipäätään tulee voida saattaa rikostutkinnassa käsiteltäviksi. Viimeksi mainittuun asiaan liittyy kiinteästi kysymys esitutkintavelvoitteen lieventämisestä.

Minna Ketola

poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus

rikostorjunnan vastuualueen esimies

Pekka-Matias Väisänen

poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus

laillisuusvalvonnan vastuualueen esimies

