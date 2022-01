Viikon puheenaiheet

1) Käännekohta

Kulunutta viikkoa voidaan toivottavasti muistella hetkenä, jolloin koronavirusepidemian hyökyaalto alkoi talttua. Suomessa tasaantumassa ovat niin uusien tartuntojen, sairaalassa hoidettavien kuin tehohoidossa olevienkin määrät.

Tartuntamäärien arviointi on epävarmaa, sillä monet sairastavat kotonaan, eikä kaikkia tapauksia kirjata tilastoihin. Sairaalahoidon tarve on tarkempi mittari, joka seuraa hiukan tartuntojen perässä.

Virus on osoittautunut viekkaaksi, joten on liian aikaista huokaista helpotuksesta, mutta tätä menoa pahin on helmikuussa ohi.

2) Puhenainen

Maltalainen europarlamentaarikko Roberta Metsola valittiin tiistaina europarlamentin uudeksi puhemieheksi. Hän edustaa keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää, johon Suomesta kuuluu kokoomus.

Roberta Metsola on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa. Opiskelijapolitiikassa tutustuneet Metsolat yrittivät molemmat europarlamenttiin vuoden 2009 vaaleissa. Silloin kumpikaan ei tullut valituksi, mutta Roberta Metsola nousi parlamenttiin neljä vuotta myöhemmin.

Parlamentin edellinen puhemies, italialainen David Sassoli kuoli viikko sitten.

3) Kello on 23.58.20

Ihmiskunnan uhkia symboloivan tuomiopäivän kellon viisarit päätettiin torstaina pitää entisessä asennossaan. Tuhoon eli keskiyöhön on yhä minuutti ja 40 sekuntia.

Viisareiden asennosta päättävät Bulletin of the Atomic Scientist -lehden tutkijat. Vuonna 1947 luotu tuomiopäivän kello mittasi pitkään vain ydinsodan vaaraa, mutta nykyään se ottaa huomioon muitakin ihmisen olemassaoloa uhkaavia riskejä, kuten ilmastonmuutoksen.

Ihmiskunnan nykyhistorian turvallisin aika oli tutkijoiden mukaan vuonna 1991, jolloin keskiyöhön oli 17 minuuttia.