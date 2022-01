Löytyykö johtavilta poliitikoilta vaalien jälkeen energiaa uudistaa vaalijärjestelmää rohkeammin?

Mitä mahtaa jäädä käteen tästä päivästä? Kenties vaalien poliittinen lopputulos vai herääminen äänestys­aktiivisuuden alhaisuuteen? Suomalainen poliittinen järjestelmä voi huomiseen mennessä löytää itsensä tilanteesta, jossa on pakko alkaa toimia voimalli­sem­min edustuksellisen demokratian vahvistami­seksi.

Varmaa on se, että äänestys­aktiivisuudessa on saavutettavissa korkeintaan torjuntavoitto verrattuna synkimpiin ennusteisiin.

Kun kansalaiset käyvät tänään vaaliuurnilla, he tekevät sen toistamiseen noin puolen vuoden sisällä. Kesäkuun kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus oli sotien jälkeen alhaisin: 55,1 prosenttia.

Aluevaaleissa äänestysaktiivisuus voi pudota jopa alle 40 prosentin, varoitti Kunnallisalan kehittämissäätiö kyselytutkimuksensa perusteella joulukuussa. Äänestämisestään täysin varmojen osuus oli romahtanut peräti 19 prosenttiyksikköä verrattuna kuntavaalien alla tehtyyn vastaavanlaiseen kyselyyn. Toivoa paremmasta luo kuitenkin yli miljoona annettua ennakkoääntä. Se saattaisi tutkija Sami Borgin mukaan johtaa 50 prosentin kokonaisaktiivisuuteen.

Pandemia on ymmärrettävästi tiivistänyt vaaliruuhkaa, kun kuntavaaleja siirrettiin viime vuonna myöhemmäksi. Niin ikään koronavirustilanne vaikuttanee halukkuuteen käydä äänestämässä tänään järjestettävissä vaaleissa. Kiistämätöntä on kuitenkin se, että edustuksellisuuden toteutuminen on laskettu liikaa jo ennestään velvollisuudentuntoisten kansalaisten harteille. Jos enää alle puolet äänioikeutetuista käy uurnilla, ensimmäisten aluevaltuustojen laatimat peruslinjaukset syntyvät epäkeskossa ja mandaatiltaan heikossa poliittisessa tilassa.

Edustuksellisen demokratian toteutuminen on muutakin kuin hallintoalamaisten kalentereihin siroteltuja äänestyspäivämääriä. Tilanteen korjaaminen edellyttää yhteiskunnallista palvelumuotoilua, jossa vaalit eivät näyttele pääosaa vaan äänestäjät.

Piittaamattomuutta äänestäjistä kuvaa hyvin tapa, jolla esimerkiksi kuntavaaleja usein kuulee kutsuttavan ”eduskuntavaalien kannatusmittaukseksi”. Tällainen puhe on vahingollista, koska se vähättelee lähidemokratian merkitystä. Aluevaaleja on kutsuttu jopa ”keskeneräisen hallintouudistuksen farssiksi”.

Jotta nihilistinen puhe ei veisi velvollisuudentuntoisiltakin kansalaisilta äänestyshaluja, vaalijärjestelmää on pikaisesti uudistettava. On itsestään selvää, ettei ole kestävää juoksuttaa kansalaisia äänestämään erikseen kunta-, alue-, eduskunta-, presidentin- ja eurovaaleissa.

Vaikka aluevaalit sidotaan jatkossa osaksi kuntavaaleja, se tuskin riittää. Ruotsin yli 80 prosentin äänestysaktiivisuus selittyy muun muassa vaalien niputtamisella. Kunnallis-, maakäräjä- ja valtiopäivävaalit järjestetään yhdessä, eurovaalit puolestaan eri ajankohtana.

Sen lisäksi, että suomalainen siroteltu vaalimalli ei toimi äänestäjien näkökulmasta, se kuluttaa tarpeettomasti julkisia resursseja ja sitoo puolueet yhä enemmän kampanjaorganisaatioiksi.

Puolueaktiiveille ja puheenjohtajille täytyy silti antaa tunnustusta siitä, että he ovat tehneet voitavansa aluevaalien profiilin nostamiseksi hankalissa pandemiaolosuhteissa. Löytyykö johtavilta poliitikoilta vaalien jälkeen energiaa uudistaa vaalijärjestelmää rohkeammin kuin mitä on nähty esimerkiksi puoluesihteereistä muodostetun parlamentaarisen vaalityöryhmän jäljiltä?

Ruotsissa ei ole sosiaalisesti yhtä hyväksyttävää jättää äänioikeutta käyttämättä kuin Suomessa. Yhteiskuntavastuun painottaminen alkaa jo varhain koulussa. Jos järjestelmämme siis luo uusia vaalikerroksia, olisi syytä miettiä asiaa painokkaammin äänestäjän kannalta.

On nimittäin iso riski, että alamme huomaamattamme hyväksyä alati heikkenevän äänestysaktiivisuuden eräänlaisena luonnonlakina. Sitä ei saa tapahtua.

Siispä hyvää vaalipäivää niille, joilla on mahdollisuus käyttää tänään äänioikeuttaan.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.