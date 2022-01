On aika herätä siihen, kuinka upea vesistö ja luontokohde virtaa läpi koko pääkaupunkiseudun.

Lieksalainen eläinlääkäri Risto Rantanen esitti (HS Mielipide 22.1.) mielipiteensä Vantaanjoen suulla olevan padon mahdollisesta purusta. Rantanen vertasi Vantaanjokea ekologialtaan ja geologialtaan aivan erityyppisiin Pohjois-Suomen jokiin ja piti Vantaanjokea vähäpätöisenä vesistöalueena. Tosiasia kuitenkin on, että Vantaanjoki on yksi merkittävimmistä vesistöistämme, jonka alueella asuu miljoona suomalaista.

Keskustelu padon purkamisesta jatkunee padon olemassaolon ajan. Keskustelussa pitäisi kuitenkin yrittää pysyä faktoissa. Oikeassa Rantanen lienee siinä, ettei Vantaanjoessa ole esiintynyt koskaan merkittävissä määrin lohta. Sen sijaan joki on ennen patoamista ollut hyvin merkittävä meritaimenen lisääntymisjoki tarjoten lukuisine sivupuroineen optimaaliset olosuhteet taimenen lisääntymiselle. Vantaanjoki virtaa osin savimaiden läpi ja on luonnostaan savisamea, etenkin tulvan aikaan. Vaikka tällainen luontotyyppi Rantasta mukaillen olisikin ”iljanteisen” näköinen, se ei vähennä joen arvoa.

Rantanen perusteli padon säilyttämistä sen patoavan vaikutuksen ja maiseman takia. Pato patoaa vettä vain muutaman kilometrin joen alaosilla – ylävirtaan vaikutusta ei ole. Patoaltaan alla on luonnonmukaisen kosken profiili. Rantanen on myös erehtynyt kirjoittaessaan kalaston, kuhan, karpin ja ankeriaan, hyötyvän patoaltaasta. Kuhaa ei esiinny itse joessa. Maailmalla haitalliseksi vieraslajiksi määriteltyä karppia ei Suomessa esiinny luontaisesti. Ankerias sen sijaan on äärimmäisen uhanalainen, mikä johtunee nimenomaan vesistöjen patoamisesta.

Parinkymmenen viime vuoden aikana pitkäjänteisen suojelutyön ansiosta erittäin uhanalaiseksi luokitellut meritaimenet on saatu lisääntymään useissa Vantaanjoen sivupuroissa poikastiheyksien ollessa hyvin korkeat. Näin siitäkin huolimatta, että jokisuulla on merestä palaavien emokalojen kulkua vaikeuttava pato. On aika herätä siihen, kuinka upea vesistö ja luontokohde virtaa läpi koko pääkaupunkiseudun. Arvostukseni Vantaanjokea kohtaan ei ole vähentynyt, vaikka viime vuodet olenkin asunut merkittävän lohijoen, Tenojoen, rannalla. Toivon näkeväni alkuperäisen Helsinginkosken ja siitä nauttivat ihmiset vielä elämäni aikana.

Jan-Peter Pohjola

asiantuntija, Luonnonvarakeskus

