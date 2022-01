Lapsen huoltajilla ei ole oikeutta kieltää lapsen henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.

Tuomas Niemelä totesi (HS Mielipide 20.1.), että lapsi voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hänet ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykeneväksi päättämään tästä.

Tämä perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, joka on ollut voimassa Suomessa jo vuodesta 1993 (792/1992, potilaslaki). Lapsen oikeus mielipiteeseen, oikeuteen tulla kuulluksi ja myös päättää asioistaan perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen, joka Suomessa on osa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Myös Suomen ratifioima Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus painottaa alaikäisen oikeutta itsemääräämiseen. Potilaslaissa todetaan lisäksi, että jos lapsi pystyy päättämään hoidostaan, hänellä on myös oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

Lapsi on kasvava ja kehittyvä ihminen, jolla on oikeus hoivaan ja huolenpitoon, mutta myös oikeus ottaa vastuuta ja ilmaista kantansa hänelle kuuluvista asioista hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Vanhemmilla on velvollisuus huolenpitoon, ja viime kädessä yhteiskunnalla on vastuu huolehtia kaikkien lasten terveydestä ja hyvinvoinnista.

On syytä tarkentaa, että potilaslaissa todetaan, että lapsen huoltajilla ei ole oikeutta kieltää lapsen henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa. Anafylaktisen reaktion hoito on – oikeustoimien uhkakin huomioiden – välttämätöntä henkeä uhkaavan vaaran torjumista ja terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus.

Ritva Halila

ylilääkäri, sosiaali- ja terveysministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.