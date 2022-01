Kun teknisiä välineitä on, niitä tulisi käyttää.

Kuudesluokkalainen Toivo Meretniemi nosti esiin tärkeän asian (HS Mielipide 23.1.). Tiedämme, että noin viisi prosenttia väestöstä (kaikissa ikäluokissa) ei saavuta sujuvaa toiminnallisen lukutaidon tasoa neurologisen toiminnan erilaisuudesta johtuvan lukemis- ja kirjoitusvaikeuden vuoksi. Lisäksi tulevat muut lukutaidon kehittymistä haittaavat syyt.

Silti toimimme ikään kuin emme tietäisi tätä. Yritämme harjoitella lukitaitoja koko perusopetusajan ajatuksella, että voisimme ”parantaa” lukivaikeuden, siis parantaa neurologisen pohjan.

En tarkoita, että lukutaito-opetuksesta luovuttaisiin. Jokainen kehittyy omalla kehityskaarellaan harjoituksen tuloksena, mutta kun kehitys on hitaampaa ja ”himolukijat” kehittyvät taitonsa ja innostuksensa tukemina, ero hyvien ja heikkojen lukijoiden välillä vain kasvaa. Heikko lukija ei saa koskaan taidoissaan kiinni sujuvasti lukevia. Hidas ja heikko lukutaito johtaa moninkertaiseen työhön, jos lukija haluaa ehtiä oppia saman kuin sujuva lukija – muusta lahjakkuudesta riippumatta.

Olisi reilua tarjota vaihtoehtoisia tapoja lukea ja oppia niille, joiden lukemisvaikeudet estävät tasaveroisen tiedon saamisen ja ikätasoisesta kirjallisuudesta nauttimisen.

Vaihtoehtoisia tapoja, digitaalisia lukityövälineitä, on ollut jo pitkään käytettävissä. Tekniikan kehittyessä niistä on tullut lähes ilmaisia – ainakin niille, joilla on tietoteknisiä laitteita käytettävissään.

Toivo Meretniemi osasi itsekin nostaa esiin yhden keinon: äänikirjat. Niitä tuottavat jo oppikirjantekijätkin. Kaupalliset äänikirjat ovat kaunokirjallisuudessa lyöneet läpi.

Celia-kirjasto on lukemisesteisille tarkoitettu maksuton äänikirjasto. Digitaalisessa muodossa olevia tekstejä voi kuunnella Office 365 / Mikrosoftin omilla lukityövälineillä. Samoin se onnistuu älylaitteilla (puhelimet, tabletit). Sopivilla sovelluksilla voi myös kuvata tekstin ja kuunnella sen eri kielillä. Tekstiä voi tuottaa puhumalla. Omaa tekstiä voi kuunnella ja samalla tarkistaa oikeinkirjoituksen ja ajatusten loogisuuden.

Kun teknisiä välineitä on, niitä tulisi käyttää. Emmehän ota silmälaseja pois niiltä, joilla on heikko näkö ja sano, että se on fuskaamista. Silmälasit eivät opi koululaisen tai opiskelijan puolesta. Työ jää hänelle itselleen. Tämä pätee myös lukityövälineisiin.

Tukea näissä asioissa tarjoaa nykyään vain kolmas sektori (järjestöt) ja yksittäiset ammattihenkilöt. Näin ei pitäisi olla. Luki- ja oppimisvaikeuksista kärsiville tulisi olla tarjolla julkishallinnon tarjoamaa tukea yleisen ja usein suurta haittaa aiheuttavan, kansainvälisestä tautiluokituksestakin löytyvän ongelman haittojen lieventämiseksi.

Marja-Sisko Paloneva

erityisopettaja

lukityövälineasiantuntija

Vaasa

