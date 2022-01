Hyvinvointialueiden arki voi olla vaalilupauksiin nähden karu, mutta kunnille uusi asetelma voi luoda jopa mahdollisuuksia.

Hausjärven kunnan punaisessa vaakunassa oleva hopeinen risti on muisto menneestä. Se kuvaa kunnan taka­vuosien asemaa valta­teiden risteyksessä. Risteyksen yllä loistava tähti taas symboloi aatelisvaltaa käytelleen kenraaliluutnantti Johan Reinhold Munckin vuonna 1856 Erkylänjärven rannalle perustamaa Suomen ensimmäistä yleistä kansa­koulua.

Kunnan nimikin on historiaa. Se on peräisin majavista puristetusta eritteestä, haustasta. Se oli keskiajalla niin arvokasta, että Hausjärvellä ei enää ole majavia.

Vaikka Hausjärvi on koulunkäyntikuntani, on sunnuntain aluevaalien jälkeen pakko kysyä: Ovatko Suomen hausjärvet pian vain kuin vaakunansa – muisto menneistä ajoista, joiden hallintomallista aika ajoi ohi?

Organisoitavaa jää vähemmän. Kuntien käyttömenoista siirtyy uusille hyvinvointialueille noin puolet. Siitä, miten iäkkäät hausjärveläiset hoidetaan tai miten lääkäri palvelee, päättävät pian Kanta-Hämeen aluevaltuutetut.

Tuon valtuuston 59 jäsenestä 25 on Hämeenlinnasta ja 13 Riihimäeltä. Nämä kaksi kaupunkia voisivat halutessaan keskittää palvelut, eikä pienillä olisi siihen sananvaltaa. Hausjärven ääntä kantaa yksi keskustalainen valtuutettu.

Aluevaaleissa juuri keskusta lupasi terveysasemaa jokaiseen kuntaan. Arkirealismi on kuitenkin lupauksiin nähden karu. Hausjärvellä ei viime aikoina ole ollut lääkärin vastaanottoa lainkaan: on pitänyt mennä Riihimäelle. Yksi syy on ollut vaikeus saada palkattua lääkäreitä – kunnassa, josta ajaa Helsinkiin tunnissa ja jota halkoo kaksi junaraidetta. Kanta-Hämeen valtuusto tuskin löytää taikaesineitä, joilla suunta kääntyy.

Kunnille asetelma voi olla jopa mahdollisuus. Sote-palvelujen muoto on niin tarkasti lailla säädelty, että kunnanvanhemmat eivät ole oikein voineet kuin seurata kauhulla S-marketin pihalla kulkevan väen vanhenemista, maksaa vanhenemisen laskut ja ajaa lähipalveluja alas.

Nyt kunnille jäävät hoidettaviksi etenkin sivistys, koulutus ja uutena asiana työllisyyspalvelut. Jos niiden yhdistäminen onnistuu, Suomen hausjärvistä tulee eräänlaisia kulttuurin ja elinvoiman moottoreita.

Ehkä Hausjärven vaakunaa ei vielä tarvitsekaan kantaa roskiin ja kotikuntarakkautta unohtaa. Ehkä Hausjärven vaakuna onkin merkki tulevaisuuden kunnasta: toimeliaisuuden risteys ja siinä yllä hopeinen koulutuksen tähti.

Kirjoittaja on talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö.