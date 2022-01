Asiantuntijaraportti pitkäkestoisesta koronataudista on ansiokas tietopaketti

Asiantuntijat eivät vastaa siitä, miten poliitikot käyttävät raporttia.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilaama erillinen pitkäkestoista koronatautia koskeva raportti julkistettiin 7. tammikuuta. Helsingin Sanomat kysyi (9.1.), eikö ministeriö saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) haluamiaan tutkimustuloksia.

Kesällä 2020 alkoi kertyä tietoa koronavirusinfektion pitkittyneistä oireista. Olisiko STM:n pitänyt jättää asia huomiotta? Kyse on uudesta taudista, joten oli perusteltua pyytää erillinen lääketieteellinen raportti kuudeltatoista kokeneelta kliinikolta ja tutkijalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoilla on kädet täynnä työtä koronaepidemian seurannassa ja hallinnassa. Työnjako on mielestäni tässä selvä.

Professori Risto Roineen johtaman asiantuntijaryhmän toimeksiantona oli tuottaa tietoa covid-19-virusinfektion pitkäkestoisen sairauden oireista, kliinisestä kuvasta ja lääketieteellisistä löydöksistä. Raportti on ansiokas tietopaketti siitä, minkälaisia muun muassa hengitysteiden, sydämen, verenkiertoelimistön, autonomisen ja keskushermoston, aistien, kognitiivisten toimintojen sekä psyykkisen toimintakyvyn häiriöitä ja kliinisiä löydöksiä potilailla on kuvattu. Raportti käsittelee myös potilaiden hoitoa ja kuntoutusta, erotusdiagnostiikan tarvetta sekä koronainfektion vaikutuksia muihin sairauksiin.

Raporttia koskevan tiedotustilaisuuden (7.1.) jälkeen julkinen keskustelu painottui pitkäkestoisen koronataudin yleisyyteen. Tähän liittyen raportin epidemiologia-osiossa on työryhmän laatima kahdeksan kohdan lista tekijöistä, joista voi seurata niin sanottua tutkimusharhaa. Työryhmän jäsenet Risto Roine ja Ilkka Julkunen toivat näitä esille HS:n jutussa (13.1.). Jutun otsikko ”STM:n selvitys pitkäkestoisesta koronataudista saa kovaa kritiikkiä” viitannee lähinnä tanskalaisen professorin Kasper Keppin twiitteihin, joissa hän ei tuo esille mitään, mitä itse raportissa ei olisi käsitelty.

HS:n kysyi pääkirjoituksessaan (16.1.), tilasiko STM tarkoitushakuisesti erillisen selvityksen pitkäkestoisesta koronataudista saadakseen poliittisia tavoitteita paremmin palvelevan raportin. On kohtuutonta epäillä asiantuntijoiden riippumattomuutta. He eivät vastaa siitä, miten poliitikot käyttävät raporttia.

Kiti Müller

neurologi, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.