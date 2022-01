Ala- ja yläkoulussa tulisi olla koulupäivän aikana taukoja, jolloin voi lukea.

Mielestäni lukutaito ja luetun ymmärtäminen ovat erittäin tärkeitä taitoja. Nuo ilmiselvänä pidetyt taidot kuitenkin heikentyvät. Paras ratkaisu lukutaidon parantamiseksi on kirjojen lukeminen. Lukutaito on kuin urheilulaji tai peli. Ainoa tapa tulla paremmaksi on harjoitteleminen eli tässä tapauksessa lukeminen.

Itse luen kirjaa illalla noin 30 minuuttia kerrallaan. Ajattelen lukutaitoni ja sanavarastoni olevan hyviä, vaikkakin oma lukeminen on vähentynyt viime vuosien aikana. Osasyy tähän on, että koulussa emme lue enää yhtä paljon kuin ennen. Toinen syy on, että puhelimen käyttö on lisääntynyt. Se vie aikaa pois lukemisesta.

Koulussani lukemiseen on kannustettu ja pakotettu lukudiplomeilla, joissa pitää lukea kirjoja ja tehdä niihin liittyviä tehtäviä. Ne eivät kuitenkaan lisänneet lukemista, sillä tehtävät tekivät lukemisesta ikävää.

Mielestäni koulussa ei anneta tarpeeksi aikaa lukemiselle ensimmäisten luokkien jälkeen. Jos ainoa aika päivästä lukea on vapaa-ajalla, niin nuoret, jotka eivät valmiiksi pidä lukemisesta, eivät aloita lukemista ollenkaan. Jos taas koulusta annetaan pakollista luettavaa kotiin, siitä tulee epämiellyttävää koulutyötä.

Ala- ja yläkoulussa tulisi olla koulupäivän aikana taukoja, jolloin voi lukea. Tällöin lukeminen katkaisee koulutyön ja siitä tulee ja miellyttävä asia. Silloin nuori myös todennäköisemmin alkaa lukea vapaa-ajalla.

Sisu Sammalkorpi

kuudesluokkalainen, Helsinki

