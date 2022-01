Sairaaloista saatujen tietojen perusteella tehdään merkittäviä kansanterveydellisiä ratkaisuja ja päätetään rajoituksista, joilla puututaan kansalaisten perusoikeuksiin.

Arvostettu lääketieteellinen aikakauslehti British Medical Journal julkaisi pääkirjoituksen (19.1.), jossa vaadittiin täydellistä läpinäkyvyyttä koronarokotetutkimusten julkaisussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ilmoitti 21. tammikuuta, että kuntayhtymä ei pysty enää julkaisemaan sairaalassa hoidettavien koronapotilaiden rokotustietoja. Alusta saakka, jo kaksi vuotta, ne on kirjattu järjestelmään käsin, eli ilmeisesti on ollut jo pitkään tiedossa, ettei Apotti tässä suhteessa toimi optimaalisesti.

Maailmanlaajuisen rokottamiskampanjan jatkuessa ei voi olla perusteltua tai potilaiden ja yhteisön etujen mukaista, että potilaat, lääkärit ja päätöksentekijät joutuvat luottamaan julkaistuihin tutkimustuloksiin voimatta kriittisesti analysoida tulosten taustalla olevaa raakatietoa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avain luottamuksen rakentamiseksi ja keskeinen keino vastata oikeutettuihin kysymyksiin rokotteiden ja hoitojen tehokkuudesta ja turvallisuudesta.

Ajoituksen kannalta päätös lopettaa tietojen julkaiseminen juuri joulukuun alusta on erityisen epäonnistunut. Tiedetään, että nykyinen valtavariantti omikron kiertää rokotusten antamaa suojaa aikaisempaa alfa- ja deltavarianttia tehokkaammin, ja kansainväliset kokemukset viittaavat siihen, että rokotetuilta löytyy vähintäänkin yhtä paljon tartuntoja kuin rokottamattomilta.

Sairaaloista saatujen tietojen perusteella tehdään merkittäviä kansanterveydellisiä ratkaisuja ja päätetään rajoituksista, joilla puututaan kansalaisten perusoikeuksiin. Lähes reaaliaikaisen tiedon tuottaminen isosta koneistosta on vaativaa. Koska se kuitenkin on ainoa perusta ratkaisuille, on siihen priorisoitava riittävästi resursseja. On yhteiskunnan etujen mukaista, että sairaalat velvoitetaan tuottamaan ja julkaisemaan laadukasta ajan tasalla olevaa dataa.

On pidettävä mielessä, että mRNA-rokotteen arviointi on kesken ja siihen liittyvä tutkimustieto on elintärkeää rokotteen tulevaisuuden käyttöä ajatellen. Tiedon pitää ehdottomasti olla luotettavaa ja oikeaa. Kyseessä ovat uusi, jatkuvasti muuntuva virus, uusi tutkimusvaiheessa oleva rokote ja uudet virukseen liittyvät taudit ja jälkitaudit.

Mats Rönnback

lääketieteen tohtori, yleislääkäri

Helsinki

Tiina Ramsay

naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Hyvinkää

