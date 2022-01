Sähköauton lataukseen on helppo ratkaisu

Helsingin kaupunki voisi rakentaa katujen varsille pistorasioita siten, että sähkö otettaisiin katuvalojen sähköverkosta.

Helsingissä on syntynyt ilmiö, jossa sähköjohtoja vedetään sähköauton latausta varten jopa ikkunoista kadulle. Lisäksi kuluttajille on syntynyt sellainen mielikuva, että sähköauton lataus on monimutkaista ja kallista. Näin ei kuitenkaan ole hitaan latauksen kohdalla. Tavalliselle kaupunkilaiselle riittää aivan hyvin 1,8 kilowatin hidas lataus. Yön aikana akkuun saa ladattua helposti 50–60 kilometrin edestä sähköä.

Helsingin kaupunki voisi rakentaa katujen varsille pistorasioita siten, että sähkö otettaisiin katuvalojen sähköverkosta. Lataus vaatii kuitenkin suuremman tehon kuin pelkkä valaistus, joten sähköverkkoa jouduttaisiin tältä osin vahvistamaan. Pistorasiat autojen latausta varten rakennettaisiin pysäköintipaikkojen yhteyteen.

Uusi tieliikennelaki sallii pysäköinnin molempiin suuntiin, joten pistoke olisi aina oikeassa paikassa. Laskutukseen on valmiita sovelluksia. Tämä on älykästä kaupunki-infraa ja osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Helsingin kaupunki voisi saada rahoituksen tähän hankkeeseen EU:n vihreän kehityksen investointiohjelmasta. Uusille asuinalueille latauspistokkeet hidasta latausta varten voisi suunnitella pysäköintipaikkojen yhteyteen jo alkuvaiheessa.

Myös asukaspysäköinnin autohalleihin ja pihapaikkoihin riittävät hidas lataus ja yksinkertaiset pistorasiat. Niissä on jo valmiina lohkolämmittimien pistorasiat, joista saadaan pienin muutoksin latauspistokkeita sähköautoille. Taloyhtiöiden latausjärjestelmien yleistymistä hidastaa tällä hetkellä se, että järjestelmien toteutus on ulkoistettu muille yrityksille. Ne tarjoavat pelkästään nopean latauksen ratkaisuja, jotka tulevat asukkaille kalliiksi ja kuormittavat liikaa kiinteistön sähköverkkoa. Nopea lataus sopii parhaiten julkisiin tiloihin, liikekiinteistöihin, huoltoasemille ja marketteihin.

Työsuhdeautona suositaan nykyisin sähköautoa, ja se otetaan käyttöön, vaikka autolle ei ole kunnollista latausmahdollisuutta. Tällöin ajetaan suurimmaksi osaksi polttomoottorilla. Ilmastonmuutoksen kannalta tämä on haitallista ja vain lisää hiilidioksidipäästöjä. Painetta helppojen ja edullisten latausjärjestelmien rakentamiseen lisäisi se, että sähköautojen kustannusetu sidottaisiin todellisiin autolla ajettaviin sähkökilometreihin. Näin voitaisiin tehdä sen jälkeen, kun edullisia latauspaikkoja riittää kaikille.

Matti Laukkanen

diplomi-insinööri, kiinteistöneuvos

Herttoniemenranta, Helsinki

