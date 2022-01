Kaivosvuodot pilaavat ympäristöä jatkuvasti.

Suomen laki kieltää ympäristön pilaamisen. Kaivannaisjätealueet eivät saa aiheuttaa edes pilaantumisen vaaraa.

Kaivosalaa hallinnoi vankka lupaorganisaatio eli Tukes (kaivosluvat), Ely-keskukset (yva) ja aluehallintovirastot (ympäristöluvat). Paperilla kaikki on siis kunnossa. Faktat todistavat toista. Esimerkiksi kaivosvuodot pilaavat ympäristöä jatkuvasti. Viime vuosina ovat vuotaneet muun muassa Talvivaaran kipsisakka-allas, Kevitsan iso ja pieni jätevesiallas, Suurikuusikon jätevesiallas ja Terrafamen sekundääriliuotusalue.

Suomessa sillat eivät sorru mutta kaivokset vuotavat. Miksi?

Siltasuunnittelun ja rakentamisen asiantuntemus on varmistettu lailla ja viranomaisohjein, mutta kaivosrakentamisen ei ole. Ehdotan, että kaivosten vesitiiviyttä vaativien riskirakenteiden suunnittelijalta vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 120 pykälän mukainen poikkeuksellisen vaativan tason pätevyys. Samoin rakennustyön vastaavalta työnjohtajalta.

Riittävän rakenteellisen varmuuden saavuttamiseksi pohjarakennesuunnittelu on tehtävä Eurokoodi-suunnittelujärjestelmällä käyttäen geoteknistä luokkaa GL3 ja seuraamusluokkaa CC3. Näin riskirakenteiden suunnittelu ja rakentaminen saataisiin nykyajan insinööritaidon ja varmuusajattelun piiriin.

Kaivosviranomaisella on myös oltava poikkeuksellisen vaativan tason pohjarakentamisen asiantuntemus. Se on nyt käytännössä mahdotonta, koska viranomaistoiminta on pilkottu 19 yksikköön. Asiantuntijat eivät riitä.

Siksi ainakin yva- ja ympäristölupa-asiat on mielestäni keskitettävä yhteen yksikköön. Tällöin monen alan erityisasiantuntijat on edes teoriassa mahdollisuus saada viranomaisen palvelukseen. Toistaiseksi lupaviranomaisen tulee teettää riskirakenteiden suunnitelmista ulkopuolinen tarkastus poikkeuksellisen vaativan tason pohjarakennesuunnittelijalla.

Suomen nykyinen kaivosten lupajärjestelmä on kelvoton. Esimerkiksi Talvivaarassa on sallittu harjoittaa kaivostoimintaa lähes 15 vuotta, vaikka toiminnan tärkein edellytys puuttuu. Se on riittävän varma suunnitelma siitä, miten suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätteet loppusijoitetaan pysyvästi vesitiiviisti. Terrafamen suunnitelma ei ole tällainen. Päinvastoin, jätealueiden yläpinnan vuotaminen on käytännössä varmaa ja alapinnan vuotaminen todennäköistä.

Käsitykseni mukaan Terrafame ei enää pysty pysäyttämään jätealueilla nyt käynnissä olevaa rikkihapon muodostumista ja uraanin rikastumista. Kumpikin jatkuu näillä näkymin vähintään tuhat vuotta tuhoisin seurauksin.

Pentti Virkkunen

diplomi-insinööri, pohjarakentaja

Veikkola, Kirkkonummi

