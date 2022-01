Äänestämättä jättäminen on vahva kannanotto

Helsingin Sanomat kertoi (24.1.), että puoluesihteerit huolestuivat aluevaalien jälkeen hälyttävän matalasta äänestysaktiivisuudesta. Myös muualla toistellaan, kuinka on turha antaa palautetta, jos ei ole äänestämällä pyrkinyt vaikuttamaan.

Miksi jatkamme tällaisten typerien poliittisten mantrojen toistamista vuodesta toiseen? Demokratian perusajatukseen kuuluu, että jokaisella on mahdollisuus äänestää tai jättää äänestämättä.

Äänestysprosentin suuruudesta on käyty vilkasta keskustelua jo vuosikymmenien ajan. Tiedämme, että äänestysprosenttiin vaikuttavat niin yksilön taustatekijät (esimerkiksi koulutus, perhe ja tulotaso) kuin täysin yksilöstä riippumattomatkin asiat (muun muassa äänestyspäivän sää). Läntisissä demokratioissa äänestysprosentti on jo vuosikymmenten ajan ollut laskevassa trendissä, ja syitä ilmiöön on etsitty.

Kun valtio ei rajoita tai hankaloita kansalaisen äänestysoikeutta, voidaan olettaa, että äänestysprosentin lasku voi johtua joko siitä, että kansalaiset ovat vieraantuneet poliittisesta järjestelmästä eivätkä luota siihen, tai sitten siitä, että asiat ovat niin hyvin, etteivät he eivät koe tärkeäksi äänestää. Miksi korjata autoa, jos se ei ole rikki?

Toista hypoteesia tukee käänteisesti viimeisin Yhdysvaltojen presidentinvaali, jossa sotkun jälkeensä jättänyt kaaosehdokas äänestettiin ulos ja äänestysinto nousi selvästi.

Poliitikkojen ja median syytökset kansalaisia kohtaan ja huoli alhaisesta äänestysinnokkuudesta kertovat seuraavasta. Poliitikot pelkäävät ja haluavat lisää ääniä kasvattaakseen legitimiteettiään. Media taas ei ymmärrä yhteiskunnan moniulotteisuutta ja huolestuu siitä. Tämä näkyy jo nyt siinä, kuinka voittavat puolueet pitävät äänestysaktiivisuutta kohtuullisena ja häviäjät kauhistuksena.

Äänestämättä jättäminen on yhtä vahva kannanotto kuin äänestäminenkin. Siitä huolestuminen tai sen vertaaminen laiskuuteen on älyllistä apatiaa, joka on vallannut mielemme viime vuosien aikana.

Vaikka äänestysprosentti jää yksittäisissä vaaleissa pieneksi, se ei tarkoita, että kansalaiset eivät olisi aktiivisia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 90 prosenttia äänioikeutetuista äänestää ainakin kerran neljän vuoden vaalikauden aikana, vaikka yksittäisten vaalien äänestysprosentti on huomattavasti alhaisempi (40–50 prosenttia). Miksi tätä ei tuoda esille, kun demokratian nykytilannetta arvioidaan?

Aluevaalien alhainen äänestysprosentti lähettääkin selvän viestin niin nykyisille kuin tulevillekin päättäjille. Päätöksentekojärjestelmäämme on uudistettava, ja kentällä on tilaa uusille puolueille ja toimijoille, jotka voivat horjuttaa perinteisten puolueiden hegemoniaa. Carpe diem.

Simo Kekäläinen

Oulu

