Etäopetus on vaikuttanut myös opiskelijaravintoloiden toimintaan.

Amiira Laitala toivoi mielipidekirjoituksessaan (”Yksi opiskelijaruokala keskustan alueella on liian vähän”, HS 22.1.), että Helsingin keskustaan saataisiin auki lisää opiskelijaravintoloita.

Valtaosa Unicafe-ravintoloista sijaitsee Helsingin yliopiston kampuksilla. Koronaviruspandemian tuomien rajoitusten myötä yliopisto on siirtynyt pääosin etäopetukseen ja joutunut sulkemaan joitain tiloja kokonaan. Tämä on kaventanut merkittävästi opiskelijaravintoloiden toimintamahdollisuuksia. Omassa kiinteistössämme Kaivopihalla sijaitseva Unicafe Kaivopiha on ainoa ravintolamme, jonka aukiolosta voimme päättää itsenäisesti – toki kulloinkin vallitsevien rajoitusten puitteissa.

Suunnittelemme aktiivisesti yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa uusien ravintoloiden avaamista siinä tahdissa kuin vallitseva tilanne sallii. Ilokseni voin kertoa, että avasimme maanantaina 24. tammikuuta Unicafe Porthanian keskustakampuksella ja Unicafe Biokeskuksen Viikissä. Uusien avausten myötä palvelemme jälleen kaikilla Helsingin yliopiston kampuksilla yhteensä viiden ravintolan voimin. Kaikista ravintoloistamme on mahdollista ostaa lounasta myös mukaan.

Edullisella ja ravitsevalla aterialla on keskeinen merkitys opiskelijoiden hyvinvointiin. Toivomme, että pääsemme pian palvelemaan asiakkaitamme entistä useamman ravintolan voimin.

Anne Immonen

liiketoimintajohtaja, ravintolat

Ylva

