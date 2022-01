Lukemisesta pitäisi tehdä hieno asia, vaikka keskustelemalla kirjoista luokan kesken.

Helsingin Sanomissa on käyty pitkään keskustelua lasten ja nuorten lukutaidosta. Mielipiteitä on ollut monta, mutta useimmat ovat olleet aikuisten. Nyt on kuitenkin puhe lapsista ja nuorista, joten minusta meidänkin äänemme pitäisi kuulua.

Olen itse sitä mieltä, että meidän nuorten lukutaito on eriytynyt. Huomaan, että luokassani luetaan paljon, mutta muualla, esimerkiksi joissain kaveripiireissäni, ei lueta yhtään. Tämä harmittaa minua suuresti, sillä tykkään itse lukea ja vinkata kirjoja muille. Lukutaito kasvattaa sanavarastoa ja silloin esimerkiksi asioiden ilmaiseminen ja mielipiteiden kertominen sujuu paremmin. Jos ei lue, kommunikointi on hankalampaa ja puhuminen ja itsensä ilmaiseminen ei oikein onnistu.

Lukutaitoon vaikuttavat mielestäni suuresti älypuhelimet. Nuorten tullessa koulusta kotiin käsi tarttuu suoraan puhelimeen ja sitä alkaa selailla. Sama tapahtuu videopelien kanssa. Molemmat ovat nopeasti esillä ja koukuttavat käyttäjänsä heti, kun taas edes kirjan avaaminen tai varsinkin juuri sopivan sellaisen löytäminen on monille hankalaa ja tukalaa.

Minusta lukutaidon parantamiseksi kouluissa pitäisi olla lukuhetkiä. Niitä pidettäisiin kerran päivässä välitunnin tilalla. Lukemisesta pitäisi tehdä hieno asia, vaikka keskustelemalla kirjoista luokan kesken. Jos kouluissa luettaisiin, eikä sitä annettaisi vain läksyksi kotiin, niin se tapahtuisi myös varmemmin.

Jopa oman kodin ympäristö ja tavat lukemisen suhteen kotona vaikuttavat suuresti lukutaitoon. Jos lasten ja nuorten kodeissa olisi kirjoja ja aikuiset lukisivat niitä heille jo pienestä pitäen, siihen tottuisi paremmin. Lapsille ja nuorille lukemista ei kuitenkaan pitäisi lopettaa heidän opittuaan lukemaan. Silloin juuri lukemaan oppinut lapsi saattaa vielä kokea itse lukemisen tylsäksi ja hankalaksi eikä edes ala lukea kirjoja. Tällöin tarinoiden rikkaan kielen kuuleminen loppuu kokonaan.

Äänikirjat ovat myös hyviä, vaikka lukukokemus onkin erilainen. Äänikirjoja kuuntelemalla uppoutuisi tarinaan ja huomaisi niiden hienouden ja ehkä tulisi enemmän kiinnostusta lukea jonkin sarjan toinen osa, vaikka aivan aidosta kirjasta. Kirjavinkkaukset toimivat kaiken lisäksi. Jos esimerkiksi kaveri on lukenut hyvän kirjan, sen vinkkaaminen eteenpäin kannustaisi enemmän ainakin minua lukemaan tämän tietyn kirjan. Opettajat voisivat rohkaista luokan lukutoukkia tai kaikkia hyvän kirjan lukeneita vinkkaamaan niitä muille.

Noora Mattila

koululainen, Helsinki

