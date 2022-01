Lasten oikeudet eivät nyt toteudu varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus on ollut jo pitkään kriisissä vakavan henkilöstövajeen vuoksi. Koronaviruspandemia on edelleen lisännyt haasteita kuormittuneeseen tilanteeseen. Helsingin Sanomissa kerrottiin (19.1.), että Helsingin päivähoito ajautui kriisiin: lapsia hoitamaan siirretään jo kirjastojen työntekijöitä.

Laadukas varhaiskasvatus on lakiin kirjattu lapsen oikeus, ja lapsen etu tulisi huomioida ensisijaisesti varhaiskasvatusta järjestettäessä. Suomeen valmistellaan kansallista lapsistrategiaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta, ja tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Varhaiskasvatuksen henkilöstövaje vaikuttaa toimintaan kuitenkin niin suuresti, että nämä oikeudet eivät toteudu.

Lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen rikotaan törkeästi. Jo pitkään päiväkodeissa on ollut se tilanne, että päivät ovat pärjäämistä. Iso osa ajasta kuluu siihen, että yritetään järjestellä kuluvaa ja tulevaa päivää niin, että siitä ylipäätään selvitään. Tämä tarkoittaa äkillisiä henkilöstösiirtoja yksiköistä toisiin tai talon sisällä sekä ryhmien yhdistelemistä koronaohjeistuksista huolimatta. Ryhmien todellisia henkilöstövajauksia ei oteta huomioon, sillä niitä katsotaan vain koko talon henkilöstömitoituksen tasolla.

Koska henkilöstöä ei yksinkertaisesti enää saada alalle ja alalla oleva henkilöstö väsyy ja on sairauslomilla, on turvauduttu siihen, että varhaiskasvatukseen siirretään täysin vailla alan koulutusta olevia henkilöitä. Perehdytys näille henkilöille on olematonta, sillä ajasta on huutava pula. On kyseenalaista, että varhaiskasvatukseen voidaan edes ottaa työskentelemään ilman alan koulutusta ja lain sanelemia kelpoisuusehtoja. Millä muulla alalla voidaan toimia näin? Miten tässä näkyy arvostus lapsia, heidän perheitään ja alan ammattilaisia kohtaan?

Miten henkilökunnan puuttuminen ja vaihtuvuus vaikuttavat lapsiin? Turvalliset ihmissuhteet ja tutut aikuiset ovat sitä tärkeämpiä, mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Varhaiskasvatus on myös ensisijainen paikka, jossa kohdataan lähes kaikki yhteiskunnan perheet ja lapset. Varhaiskasvatuksen ennalta ehkäisevää työtä eikä sen merkityksellisyyttä esimerkiksi epätasa-arvon ja syrjäytymisen ehkäisyssä voi korostaa liikaa. Minkälaisen tulevaisuuden annamme tämän päivän lapsille, kun tilanne on varhaiskasvatuksessa näin vakava?

Lasten oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tulisi olla itsestäänselvyys. Meidän tulisi tarjota kunnolliset resurssit ja työrauha niille varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jotka jaksavat edelleen tehdä päivittäin työtä lasten hyvinvoinnin eteen – oman hyvinvointinsa kustannuksella.

Ovatko huoltajat ja vanhemmat tietoisia näistä epäkohdista? Pyytäkää tietoa ja vaatikaa parempaa lapsillenne. Jos me aikuiset ja ammattilaiset emme ole lasten puolella, kuka on?

Varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

