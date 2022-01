Tappiokehityksen pysäyttäminen vaatii rahoitusjärjestelmän uudistamista sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen määrällistä ja laadullista kehittämistä.

Suomen peruskoululaisten oppimistulosten heikkeneminen on herättänyt laajaa kansallista ja viime aikoina myös kansainvälistä huomiota.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus johtaa siihen, että poliittinen päähuomio kohdistuu lähivuosina sote-palveluihin ja niiden rahoitukseen. Kilpailu julkisesta rahasta käydään soten sekä koulutuksen ja tutkimuksen välillä.

Kuntien keskeisiä lakisääteisiä tehtäviä tullaan vastaisuudessa rahoittamaan valtionosuuksien sijaan ensisijaisesti kunnallisverotuksella. Sen tuotot eivät millään riitä laadukkaiden palveluiden tuottamiseen nykyisessä laajuudessa.

Väestö ikääntyy ja koulu- ja oppilaitosverkko harvenee entisestään. Palvelujen ylläpitäminen käy yhä raskaammaksi. Kunnat joutuvat tilanteeseen, jossa vastakkain ovat kuntavero ja palvelut.

Koulutusta ja varhaiskasvatusta ei kunnissa pidetä enää tulevaisuusinvestointina vaan kulueränä. Kun yksittäiset kunnat ja alueet tekevät erilaisia valintoja, oppimistulokset eriytyvät ja koulutus eriarvoistuu. Onko maallamme varaa uhrata tärkein tulevaisuusinvestointinsa hoitaessaan sotea?

Koulutuspoliittisessa selonteossa koulutuksen eriarvoistumisen vaarat tunnistetaan, mutta ongelmien ratkaisut jäävät vaillinaisiksi ja rahoitus puuttumaan.

Tappiokehityksen pysäyttäminen vaatii rahoitusjärjestelmän uudistamista sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen määrällistä ja laadullista kehittämistä.

Perusopetuksen valtakunnallista tuntijaon vähimmäismäärää on nostettava 224:sta 230:een viikkotuntiin. Opiskelutaidoista keskeisintä eli lukutaitoa on vahvistettava. Opetustuntien määrää tulisi lisätä alaluokilla ja valinnaisuutta yläluokilla.

Kolmiportainen tuki ja sekä oppilashuolto on saatava toimimaan. On panostettava maahanmuuttajien opetukseen ja koulutuksen järjestämisvastuuta on tarkasteltava yksittäistä kuntaa laajemmin. Pidetään Pisa-mestari huipulla!

Mikko Ripatti

sivistystoimenjohtaja

Savonlinna

Olli Luukkainen

puheenjohtaja

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.