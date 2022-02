Myös alaikäiset tarvitsevat kesätöitä.

Koronaviruspandemian pitkittymisellä on ollut kielteinen vaikutus myös nuorten kesätöiden tarjontaan. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kesätyökyselyn perusteella valoa on kuitenkin nähtävissä. Tulevana kesänä EK:n jäsenyritykset tavoittelevat kesätyö- ja harjoittelupaikkaa 120 000 nuorelle. Tämä on erinomainen uutinen, vaikkakin kesätöiden tarjoamiseen liittyy edelleen koronapandemian vuoksi epävarmuustekijöitä.

Koska viime vuosina kesätöitä on ollut tarjolla tavallista vähemmän, nuorille on saattanut muodostua mielikuva, että kesätöitä on mahdoton saada. Erityisesti tämä koskee alle 18-vuotiaita nuoria, joilla ei ole aiempaa kesätyökokemusta.

4H-järjestö on kehittänyt Ysit töihin -toimintamallin, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti peruskoulun päättävien nuorten kesätyöllistämiseen. Toimintamallissa on saatu rohkaisevia tuloksia. Viime lukuvuonna toimintaan osallistuneesta noin 10 000 yhdeksäsluokkalaisesta kesätöitä sai yli puolet.

Kesätyö on nuorelle tärkeä kiinnittymiskohta yhteiskuntaan. Se luo sellaista uskoa tulevaisuuteen, jolla on pitkäkantoisia myönteisiä vaikutuksia. Nuori saa vahvistusta itsetunnolleen: minä pystyn, minä osaan.

Jokaisen organisaation onkin tärkeää pohtia, olisiko sillä mahdollisuus tehdä merkittävä tulevaisuusteko ja työllistää nuori kesäksi. Kasvaakseen yhteiskuntamme jäseneksi nuori tarvitsee työkokemusta muun muassa kesätyön kautta. Erityisen tärkeää tämä on nuorelle, joka etsii ensimmäistä kesätyötään.

Tomi Alakoski

toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

