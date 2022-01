Turismi tarjoaa tilaisuuden muistella naapurimaiden historiaa.

Maisemalähtöinen ja vauraus­kaunan vahvistama naapuri­kateus sai minut Norjan-matkalla kertaamaan auton taka­penkillä suojattomina istuville lapsilleni vierailumaamme synkkiä salaisuuksia.

Kuten kaikki tiedämme, Norjan rikkaus perustuu ilmaston lämmittämiseen Pohjanmeren öljyä polttamalla. Saalis on talletettu valtion eläkerahastoon, jossa on nyt noin 1,2 biljoonaa euroa eli yli 200 000 euroa per rosvo. Rahasto, niin kuin koko Norja, kehuskelee valtavalla eettisyydellä, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Norja aikoisi millään muotoa hillitä öljyn poraamista, vaan sitä, että pikkuinen osa voitoista sijoitetaan valtavalla melulla kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen.

Norja on antanut maailman kieliin sellaisia sanoja kuin akvaviitti, telemark ja quisling. Ensimmäinen on viina, toinen hiihtokäännös ja kolmas maanpetturi. Petturi oli Norjan natsimiehityksen ajan pääministeri Vidkun Quisling, joka teki miehittäjien kanssa yhteistyötä, kuten monet norjalaiset. Tämä tosiasia on tosin helppo unohtaa, jos katsoo Netflixiltä norjalaisten liukuhihnalla tuottamia elokuvia ja tv-sarjoja, joissa Max Manus, kuningas Haakon ja muut norjalaiset taistelevat natseja vastaan.

Puhuinko, pojat, jo Norjan urheilusta? Jotain norjalaisista kertoo tämäkin: he tuntuvat vakavissaan uskovan, että norjalaiset menestyvät korkeaa hemoglobiinia vaativissa lajeissa, kuten hiihdossa ja keskimatkan juoksussa, turskaöljyn voimalla...

Vielä olisi ollut paljonkin sanottavaa Norjasta, mutta tein kiertomatkan muihin Pohjoismaihin, kuten saksalaisten lempiurheiluun, Tanskan läpijuoksuun, sekä siihen, miksi Hansson on niin yleinen sukunimi Islannissa – koska isä on tuntematon. Ruotsista en automatkan kestosta johtuen viitsinyt edes aloittaa.

Entä Suomi, kysyi ääni takaani.

Mitä Suomesta, sotasankarien, huippukoulujen ja onnellisuuden maasta?

Entä Suomen synkät salaisuudet, itsepintainen ääni jatkoi.

Mietin, mitä vastaisin. Kertoisinko Itä-Karjalan keskitysleireistä, suomettumisen ajasta – vai itsemurhista? Pojat, tiesittekö, että itsenäisyyden aikana melkein satatuhatta suomalaista on tappanut itsensä, saman verran kuin kuoli sodissa? Ei heistä paljon puhuta. En kai nyt sentään. Lukekoot kirjoista.

Työnsin matkalevyn stereoon: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen...

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.