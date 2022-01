Suomessa terveydenhuollon menot ovat kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna muita Pohjoismaita ja eurooppalaisia verrokkimaita alhaisemmalla tasolla.

Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) ja sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen kirjoittivat (HS Mielipide 24.1.), kuinka sote-uudistuksen yhteydessä tärkeintä on, että Helsingissä saadaan perusasiat kuntoon.

Tämä tavoite on helppo allekirjoittaa. Pian kaksi vuotta kestänyt koronakriisi on nimittäin osoittanut, että juuri perusasiat ovat Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa erityisen hauraalla pohjalla.

Tammikuussa se on näkynyt Helsingissä muun muassa supistuksina ja rajoituksina palveluihin, kun työntekijöitä on siirretty koronan hoitoon liittyviin tehtäviin. Terveysasemilla ja hammashoidossa on vähennetty kiireetöntä hoitoa. Kouluissa rokottaminen sulkee kouluterveydenhoidon lähes kuukaudeksi. Vanhusten kotihoidossa asiakaskäyntejä on jouduttu siirtämään. Nämä siirrot koskevat erityisesti suihku- ja peseytymisapuun tarkoitettuja käyntejä, mikä tarkoittaa, etteivät monet jo valmiiksi hauraassa asemassa elävät vanhukset saa kaipaamaansa apua ajallaan.

Tämä kaikki osoittaa kouriintuntuvasti, kuinka ohuelle pohjalle aivan keskeiset palvelumme on ajettu – minimiresursseilla pyörivät perustason palvelut eivät kestä pandemian kaltaista kuormitusta.

Ongelma ei ole vain Helsingin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen totesi hiljattain MTV:n haastattelussa, kuinka ”sellainen johtopäätös alkaa tulla, että yleiseurooppalaisestikin meidän terveysjärjestelmän kestävyys tällaisessa kriisissä on aika huonolla tolalla”. Aluevaalien alla Lääkäriliitto peräänkuulutti realistista keskustelua suomalaisen terveydenhuollon tilanteesta ja vetosi valtioon, jotta se korottaisi merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta ja näin palauttaisi Suomen eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden joukkoon. Myös esimerkiksi kätilöt ovat nostaneet esiin vakavia ongelmia: pulaa on sekä paikoista että henkilöstöstä.

Mitkään esiin tuoduista ongelmista eivät ole syntyneet vahingossa, vaan ne ovat seurausta vuosia kestäneestä tietoisesta alibudjetoinnista ja lyhytnäköisestä tehostamispolitiikasta. Suomessa terveydenhuollon menot ovat kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna muita Pohjoismaita ja eurooppalaisia verrokkimaita alhaisemmalla tasolla. Se uhkaa pahimmillaan ihmisten henkeä ja terveyttä.

Vaikka sote-palveluiden rahoitus siirtyy sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta valtiolle, Helsingillä on jatkossakin mahdollisuus ohjata sosiaali- ja terveyspalveluihin myös omaa rahaa. Toimivien palveluiden – ja aivan perusasioiden kuntoon saamisen kannalta – se onkin täysi välttämättömyys.

Ilmastokriisin ja luontokadon edetessä emme tule välttymään koronan kaltaisilta kriiseiltä jatkossakaan. Siksi on välttämätöntä, että vahvistamme perusterveydenhuoltomme kriisinkestäväksi. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada apua silloin, kun tarve vaatii, ja tämä oikeus pätee niin normaali- kuin kriisioloihinkin.

Samuel Adouchief

jäsen

Meri Valkama

varajäsen

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta

