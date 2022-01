Jos etävastaanotto sujuu kovin vikkelästi, on syytä olla ehkä hiukan huolissaan laadusta.

Digitaalisista palveluista on tullut tärkeä osa terveydenhuoltoa. Osaksi kyseessä on viestintäteknologian käyttö potilastilanteissa, eli erilaiset etähoidot, ja osaksi erilaiset digitaaliset omahoidot ja harjoitteet, joita potilas voi tehdä suoraan ”koneen kanssa”.

Etähoitojen osalta tärkeää on välittyneen informaation määrä potilaan ja hoitajan/lääkärin välillä. Ylivoimaisesti eniten tietoa käytettyä aikayksikköä kohden välittyy puolin ja toisin perinteisessä läsnäkohtaamisessa, johon sisältyvät potilaan fyysinen tutkiminen ja kaikki verbaali ja non-verbaali kommunikaatio. Videovastaanotossa jää pois tutkiminen ja suuri osa non-verbaalista kommunikaatiosta, puhelussa kaikki paitsi puhe. Chatissa tiedonvälitys on enää hyvin vähäistä. Tästä seuraa, että etävastaanotto ei lähtökohtaisesti säästä terveydenhuollon ammattilaisen aikaa.

Itse asiassa saman informaation välittyminen etävastaanotossa kestää kauemmin. Jos etävastaanotto sujuu kovin vikkelästi, on syytä olla ehkä hiukan huolissaan laadusta. Mitä vähemmällä informaatiolla esimerkiksi taudinmääritys tehdään, sitä suuremmalla todennäköisyydellä jotain jää huomaamatta. Ajallisesti hyötyjä on potilas, jonka ei tarvitse matkustaa tai odotella sairaalan käytävällä.

Etätilanteen vajeita voi paikata sillä, että potilas tuntee lääkärin ja osaa kertoa asiansa hänelle hyvin, ja päinvastoin. Lisäksi lääkärillä tulee olla hyvät tiedot potilaasta mieluiten rakenteisessa muodossa, jolloin hän voi katsoa esimerkiksi pitkäaikaistaudin hoidossa aikasarjoja potilaan voinnista. Etävastaanotot toimivatkin usein hyvin seurantakäynneillä. Tulevaisuudessa erilaisten potilaan käyttämien mittalaitteiden data myös parantaa tilannetta, kunhan laitteet on asianmukaisesti tutkittu.

Paras hyöty digitalisaatiosta saadaan yhdistämällä oikealla tavalla läsnätapaamisia, etäkäyntejä ja puhtaasti digitaalisia tapahtumia. Tällaisia digihoitopolkuja kehitämme määrätietoisesti. Työ on vähemmän teknologiaa ja enemmän asiantuntijoiden yhdessä asiakkaiden kanssa tapahtuvaa toiminnan ja prosessien kehittämistä. Palvelumuotoilulla on tärkeä rooli. Kyseessä on lääke- ja hoitotieteellinen menetelmäkehitys, ja näin samalla aina kliininen tutkimus.

Hienoja tuloksia on saavutettu monissa neurologisissa vaivoissa ja esimerkiksi raskausajan valmennuksissa ja seurannassa. Toisaalta suolistotautipotilaat kokivat läsnätapaamiset tärkeiksi useammin kuin otaksuimme. Kukaan meistä ei kuitenkaan vielä tiedä, milloin ja kuinka paljon meidän tulee digitaalisia työkaluja käyttää, ja tavoitteemme ovatkin oppineita arvauksia. Esimerkiksi etävastaanottojen määrälle ei tulisi vielä asettaa poliitikon prosenttitavoitetta. Se olisi sama kuin poliittinen määräys, että vaikkapa 40 prosenttia syöpälääkkeistä pitää antaa pillereinä.

Terveydenhuollon digitalisaatio on hiukan kuin painonhallinta. Liikkeellä on ihmedieettejä, joilla paino (jonot) saadaan hetkeksi alas, ja pian ollaan taas entistä hankalammassa tilanteessa. Kestäviä tuloksia saadaan vain sinnikkäällä ja pitkäjänteisellä työllä, jota tehdään tieteellisellä, tutkivalla asenteella yhdessä asiakkaiden kanssa. Viime kädessä laadukas ja turvallinen hoito on edullisinta hoitoa.

Visa Honkanen

kehittämisjohtaja, Hus

