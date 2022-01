Hyvinvointialueilla on velvoite torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Helsingin Sanomat nosti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät asenteet kirkkaasti esiin julkaisemalla kirjoitukset seksuaalirikosten tutkinnan viivästyksistä (HS 16.1.) sekä perheoikeuden päätöksestä huumerikoksista tuomitun uhkailijan tapauksessa (HS 22.1.). Kirjoituksissa kuvailtiin yksilötason kokemuksia, mutta naisiin kohdistuvassa väkivallassa ei ole kyse yksittäistapauksista.

Naiset ja tytöt kohtaavat väkivaltaa kaikkialla. Kohtaamisissa eri viranomaistahojen kanssa koettua väkivaltaa vähätellään tai väkivallan seurauksia ei ymmärretä, saati tunnisteta. Muut prioriteetit sivuuttavat väkivaltaa kokeneen oikeudet.

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusongelma Suomessa. Väkivallan torjuminen on yksi hyvinvointialueiden keskeisiä velvoitteita. Puolueiden aluevaaliohjelmissa lähisuhdeväkivallan tai naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen välttämättömyys on huomioitu.

Vaalien tuloksena Suomessa on nyt 1 379 aluevaltuutettua. On varmistettava, että aluevaltuutetut tietävät, millaisia keinoja hyvinvointialueilla on käytössään väkivallan poistamiseksi.

Suurin vaikuttavuus on alueellisilla naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmilla. Tiedämme, että niillä kunnilla, joilla on poliittisesti hyväksytty väkivallan torjuntaohjelma, on usein myös moniammatillinen riskinarviointityöryhmä, suunnitellut palvelupolut, työntekijöille koulutusta ja akuuttiavun suunnittelun työkaluja.

Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole luonnonvoima. Turvallisuutta voi vahvistaa kaikkialla, missä naiset ja tytöt väkivaltaa kohtaavat: lähisuhteissa, kodeissa, töissä, koulussa ja verkossa. Hyvinvointialueiden on tehtävä osansa, jotta Suomi on vuonna 2030 Euroopan turvallisin maa ihan kaikille itsensä naiseksi määritteleville.

Pia Puu Oksanen

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija

Amnesty Internationalin Suomen osasto

