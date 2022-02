Jos lakiesitys menee läpi nykyisessä muodossaan, hoidon saanti saa jatkossakin riippua asuinpaikasta, varallisuudesta tai sattumasta.

Lausuntokierroksella ollut perusterveyden­huollon hoitotakuu­lainsäädäntö uhkaa heikentää pääsyä mielenterveyspalveluihin. Sitä koskevissa hallituksen esityksen perusteluissa sanotaan suoraan, että psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle.

Mielenterveyspalvelut nostettiin ansaitusti aluevaalien kärkiteemaksi. Aluevaltuustoilla on kuitenkin vähän merkitystä mielenterveyspalveluiden parantamisessa, jos kielteinen kehityksen suunta lyödään lukkoon perusterveydenhuollon hoitotakuulainsäädännössä. Hallituksen esitys käytännössä heikentää mahdollisuuksia päästä mielenterveyspalveluihin.

Hoitotakuulainsäädäntö korostaa lääkärille pääsyä viikon sisällä, mikä pakottaa siirtämään tähän resursseja. Lisäresursseja aluevaltuusto ei voi myöntää, koska rahoitus tulee valtiolta. Aluevaltuusto voi vain siirtää resursseja paikasta toiseen.

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa on hoitotakuu, sosiaali- ja vammaispalveluissa subjektiiviset oikeudet ja vanhuspalveluissa sitova hoitajamitoitus. Näistä ei pystytä leikkaamaan, vaikka aluevaltuusto haluaisi. Mielenterveyspalveluista sen sijaan voi jatkossakin leikata. Sote-sektorin säästöt kohdennetaan vastedeskin todennäköisesti mielenterveyspalveluihin, koska hoitotakuu ei koske niitä.

Hoitotakuulakiehdotus lähettää asenteellisen viestin, että toisin kuin edellä mainitut hoitotakuun arvoiset asiat, mielenterveyden häiriöiden hoito on alueellisesti päätettävä ja harkinnanvarainen asia. Hoidon saanti saa jatkossakin riippua asuinpaikasta, varallisuudesta, yksittäisen lääkärin arviosta tai sattumasta.

Kukaan ei enää hyväksyisi tilannetta, jossa lonkkamurtumia tai diabetesta hoidettaisiin eri tavoin jokaisella hyvinvointialueella.

Suomalaiset ovat vaatineet parempaa pääsyä mielenterveyspalveluihin Terapiatakuu-kansalaisaloitteessa, joka on eduskunnan käsittelyssä. Ilman tällaista säädöstason tukea aluevaltuustoilla on vähän mahdollisuuksia parantaa mielenterveyspalveluja. Eräissä kaupungeissa on jo päätetty terapiatakuun käyttöönotosta. Tavoite on hyvä, mutta kestävä ja yhdenvertainen ratkaisu ei toteudu ilman lakisääteistä terapiatakuuta.

Terapiatakuun toteuttamista on vastustettu väittämällä sitä kalliiksi ja vaikeaksi toteuttaa. Kokemukset kansainvälisesti sekä Etelä-Suomessa jo kahden miljoonan ihmisen väestöpohjalla kehitettävästä Terapiat etulinjaan -toimintamallista osoittavat toista. Laaja tieteellinen kirjallisuus kertoo, että nopeasti saatavat, tieteelliseen näyttöön perustuvat psykososiaaliset hoidot säästävät terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksia merkittävästi. Useimmiten avun saa jo keskimäärin seitsemän käynnin tai etävastaanoton sarjasta.

Terapiat etulinjaan -toimintamalliin kuuluvat systemaattinen hoitoonohjaus, laajamittaiset digitaaliset palvelut potilaille ja ammattilaisille sekä moderni ja skaalautuva koulutusjärjestelmä, jolla voidaan kouluttaa jopa tuhansia ammattilaisia vuodessa vaikuttaviin hoitomuotoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä rahoituksella toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto laajentui kansalliseksi yhteistyöksi tämän vuoden alussa. Kaikki välineet ja osaajat, joita hyvinvointialueet tarvitsevat terapiatakuun toteuttamiseen, ovat saatavilla, jos terapiatakuu halutaan lisätä hoitotakuulainsäädäntöön.

Mielenterveyspalveluiden nousu poliittiselle agendalle on perusteltua. Kyseessä on keskeinen kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma, jonka hoitoa ja rahoitusta on laiminlyöty pitkään. Mielenterveyspalveluiden osuus terveydenhuollon käyttömenoista on pienentynyt, koska osastohoidon vähenemisestä säästyneitä rahoja ei ole siirretty täysimääräisesti avohoitoon.

Tärkein vaikuttamisen paikka on eduskunnassa. Yhdenvertainen oikeus hoitoon tulee taata lainsäädännöllä myös mielenterveyden ongelmien kohdalla. Esitetty hoitotakuulainsäädäntö takaa vain sen, että mielenterveyspalvelut pidetään jatkossakin toisen luokan palveluina.

Samuli Saarni ja Kristian Wahlbeck

Saarni on Terapiat etulinjaan -hankkeen hankejohtaja. Wahlbeck on Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja.

