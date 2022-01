Lakia pitäisi selventää niin, että työmarkkinariitoja ei enää voisi tuoda keinotekoisesti käräjäoikeuksien rasitukseksi.

Viime vuosina on toisteltu, että valtion ei pidä sekaantua työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin ja riitoihin. Tällä korostetaan työmarkkinajärjestöjen keskinäistä sopimisvapautta, niin sanottua tariffiautonomiaa.

Tuomioistuimetkin ovat osa valtiovaltaa. Erityisesti työehtosopimuksia koskevia riitoja varten on erityinen työtuomioistuin, jolla on yksinomainen toimivalta voimassa olevia työehtosopimuksia koskevissa tulkinnoissa, riidoissa ja rikkomusten rankaisemisessa. Se ratkoo pääasiassa vain järjestöjen välisiä riitoja omalla erikoisella tavallaan. Työtaisteluja työtuomioistuin käsittelee ainoastaan tapauksissa, joissa asianosaisten välinen työehtosopimus on voimassa.

Työtuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomia työtaisteluja, kuten laillisia sopimuksettoman ajan työtaisteluja, poliittisia painostustoimia sekä tukilakkoja- ja saartoja, on lisääntyvästi yritetty saada yleisten tuomioistuinten, ensi sijassa käräjäoikeuksien tuomittaviksi.

Tarkoitus on saada väliaikainen turvaamistoimi, jolla käräjäoikeus voi kieltää työtaistelun miljoonien eurojen sakon uhalla. Käräjäoikeuksia pyritään käyttämään välikappaleina työtaistelujen murtamiseksi.

Väliaikaiset turvaamistoimet, kuten takavarikko ja uhkasakolla tehostettu kielto, on alun perin tarkoitettu turvaamaan velkojan asema. Niillä estetään velallista hukkaamasta omaisuuttaan jo ennen varsinaista velkomusoikeudenkäyntiä. Oikeudenkäymiskaaren 7:3 pykälän mukaan voidaan päättää turvaamistoimesta, jos hakijalla todennäköisesti on vastaajaa vastaan oikeus, joka on ulosottokaaren mukaan pantavissa täytäntöön. Turvaamistointa hakevan oikeuden pitää olla selvä ja perusteltu. Se voidaan kuitenkin määrätä summaarisesti eli asiaa varsinaisesti tutkimatta, koska itse riita-asia tulee aikanaan tutkittavaksi oikeudenkäynnissä.

Jos hakijan kanne oikeudenkäynnissä hylätään, uhkasakkokin peruuntuu. Siinä vaiheessa työtaistelutilanne on usein ohi ja lailliset painostustoimet torjuttu pitkittämällä riitaa.

Turvaamistoimien käyttö sopii huonosti työmarkkinariitojen hoitamiseen. Sen avulla voidaan estää laillinen työtaistelu epämääräisin perustein. Valtiovalta puuttuu radikaalisti työmarkkinaosapuolten riitoihin työnantajapuolen eduksi. Järjestöt eivät pysty maksamaan miljoonien eurojen uhkasakkoja, joten laillinenkin lakko epäonnistuu. Käräjäoikeuksissa asian ratkaisee yksi tuomari, jonka puolueettomuus ja tiedot työmarkkinakäytännöstä ovat koetuksella.

Minusta näyttää, että aina ei ole hahmotettu, mikä se hakijan ulosottokelpoinen oikeus on ja mihin lakiin se perustuu. Myös pääsääntö eli perustuslaillinen työtaisteluvapaus näyttää joskus unohtuneen, kun rajoituksiin pyritään ilman laissa olevaa perustelua. Perus- ja ihmisoikeuksia saa rajoittaa vain eduskunnan säätämällä lailla.

Mielestäni lakia pitäisi selventää niin, että työmarkkinariitoja ei enää voisi tuoda keinotekoisesti käräjäoikeuksien rasitukseksi.

Kalevi Hölttä

oikeustieteen tohtori, työoikeuden dosentti, Helsinki

